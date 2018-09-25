Петр Верзилов: Провожу дни в дружной компании чудесных ядов 25.09.2018, 17:44

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Петр Верзилов

Российский активист впервые прокомментировал свое отравление.

Издатель «Медиазоны», активист Петр Верзилов в Twitter поблагодарил читателей за поддержку. Также он написал, что в «относительном сознании» находится третий день, а до этого «12 дней, как в черной дыре», сообщает znak.com.

«Провожу дни в дружной компании чудесных ядов. Но не „Полоний-210“, не „Новичок“, а что-то новое и удивительное», — указал Верзилов.

Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября с ухудшением зрения, речи и моторики. 13 сентября он был переведен в реанимацию НИИ им. Склифософского в тяжелом состоянии. 15 числа его перевезли на лечение в Германию, где врачи заявили, что мужчина, скорее всего, был отравлен. При этом российские врачи не обнаружили подозрительных веществ в его крови.

Соратница Верзилова по группе Pussy Riot Надежда Толоконникова ранее выдвигала две версии отравления Верзилова. По ее мнению, это могло быть связано либо с акцией на финальном матче ЧМ-2018 в «Лужниках» (тогда Верзилов и активистки Pussy Riot в полицейской форме выбежали на поле, из-за чего игру пришлось приостановить), либо с расследованием гибели российских журналистов в Центрально-Африканской Республике, которое проводил Верзилов. На прошлой неделе с заявлением по поводу отравления активиста выступил Михаил Ходорковский. Он предположил, что отравление может быть связано с расследованием, которое вел Верзилов, и предупредил других активистов, которые также занимаются расследованием, об опасности.