Бизнесмена Александра Кныровича ждет очередной суд 25.09.2018, 18:11

Александр Кнырович

Фото: tut.by

Суд состоится 28 сентября.

В Минском городском суде 28 сентября состоится рассмотрение апелляционной жалобы бизнесмена Александра Кныровича, пишет udf.by.

Бизнесмена по-прежнему держат в следственном изоляторе МВД на улице Володарского в Минске. По словам родственников, скорее всего Кныровича перевезут в колонию после 28 сентября. В какой именно колонии он будет отбывать наказание, пока точно не известно.

Как сообщалось раньше, Кныровича признали виновным в неуплате налогов в крупном размере. Он осужден на шесть лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества.