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Власти Израиля приказали армии продолжать операцию против Ирана в Сирии

  • 25.09.2018, 18:30

При этом Армия обороны Израиля продолжит координировать свои действия с РФ.

Военно-политический кабинет Израиля поручил военным продолжать действовать «против военных усилий Ирана в Сирии», при этом Армия обороны Израиля (IDF) продолжит координировать свои действия с Россией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету The Times of Israel.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, IDF за последние три года добилась больших успехов «в предотвращении наращивания военных сил Ирана в Сирии, сообщает газета The Jerusalem Post.

После инцидента c ИЛ-20 глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Россия поставит Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300. Нетаньяху в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что эта мера приведет к росту рисков в Ближневосточном регионе, об эскалации ситуации также сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Сторона, ответственная за нападения в Сирии и Ливане, и реальная сторона, ответственная за сбитый российский самолет, — это Иран», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки комплексов С-300 не направлены против третьих стран, их целью является исключительно обеспечение безопасности российских военных.


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