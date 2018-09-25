Лукашенко разрешил охотиться на большую белую цаплю 25.09.2018, 18:40

Еще недавно она была в Красной книге.

Указ Александра Лукашенко, который утверждает новые правила охоты, вступил в силу 25 сентября. Документ увеличивает сроки охоты и расширяет список птиц, которых разрешено отстреливать, передает «Белсат».

Указ Лукашенко №112, в частности, предусматривает:

весенняя охота теперь будет продолжаться не 28 календарных дней, а 28 дней непосредственной охоты в течение 2 весенних месяцев. Запрет на охоту будет действовать с 12.00 до 18.00 (раньше было с 11.00 до 18.00);

расширение списка птиц, на которых разрешено охотиться – теперь туда включены гоголь, утка-свитьва и белая большая цапля.

Интересно, что гоголь, свиязь и белая цапля еще несколько лет назад были включены в Красную книгу.

Глава общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Александр Винчевский отметил в комментарии belsat.eu, что именно эти два пункта – увеличение сроков охоты и расширение списка охотничьих птиц – являются наиболее важными. Активисты АПБ считают, что весенняя охота по измененным правилам ставит под угрозу популяции птиц – в самый разгар размножения они ежедневно будут попадать под пули.

По мнению Винчевского, власти объясняют решение о разрешении отстрела гоголя и утки-свитьвы тем, что те визуально похожи на других птиц, что создавало многочисленные проблемы во время охоты. На популяцию же новые нормы якобы не должны существенно повлиять.

Белая цапля

Александр Винчевский не считает разрешение на отстрел белой цапли катастрофой.

«Белая цапля стала гнездиться у нас только в 2010-х годах в результате изменения климата. Последние годы они стали стремительно размножаться и стали обычным видом. Безусловно, разрешение на отстрел цапель не увеличит их популяцию. Но вряд ли нас ждет что-то катастрофическое, так как эти птицы не будут популярны среди охотников», – говорит Винчевский.

С этим согласен исполняющий обязанности главного редактора издания «Охотник и рыболов» Александр Пискунов:

«Я почти уверен, что охотники эту птицу почти не будут стрелять. Просто не принято у наших охотников стрелять птицу, которую трудно выследить и нельзя никак использовать. Ну, возможно, кто-то будет стрелять белую цаплю – видимо, чтобы сделать чучело из нее. Но поскольку ее популяция значительно увеличилась, то существенного вреда ней охотники не нанесут. Ничего страшного здесь нет».

Кроме того, говорит Винчевский, важным пунктом является то, что охотникам разрешили использовать маскировочные костюмы. Это, по его мнению, несет больше угрозы птицам, чем просто механическое расширение «охотничьего списка».

«Сейчас охотникам не надо специально прятаться, и это сокращает возможности птиц спастись. Когда стреляют повсюду – это очень плохо для них», – полагает он.

В Европе весенняя охота на птиц запрещена во всех странах, за исключением России, где ограничение длится до 10 дней, и Мальты, где есть разрешение охотиться только на один вид. Весенняя охота на птиц в Беларуси особенно привлекает иностранцев.

В мае активисты АПБ создали петицию на адрес администрации Лукашенко с призывом ввести пятилетний запрет весенней охоты на водоплавающих птиц, а также запрет на использование полуавтоматических ружей и электронных манков.