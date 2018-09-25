В Беларуси начался очередной призыв из запаса 25.09.2018, 18:55

Трем областям приготовиться.

Призыв военнообязанных начался сегодня и продлится несколько суток. Министерство обороны обещает призвать 650 человек из запаса для второго этапа комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил. Напомним, в апреле в стране из запаса призвали 2000 человек. Тот призыв окрестили «IT-ротой». Тогда сборы продлились месяц.

Кого призовут?

Призывать военнообязанных будут из военных комиссариатов Брестской, Гомельской, Минской областей и города Минска. Мужчины из Витебской, Гродненской и Могилевской областей могут выдыхать.

Где будут служить?

Служить «партизаны» будут в управлении одного из соединений резерва, а также в подразделении 46-го арсенала и 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты, сообщает Министерство обороны.

Сколько продлятся сборы?

Как рассказало Onliner.by Министерство обороны, по закону сроки прохождения сборов регулируются положением о порядке прохождения военных сборов, утвержденным постановлением Совмина от 27 января 2004 года №78.

— Согласно этому документу на военные сборы по проверке мобилизационной готовности воинских частей и других воинских формирований призываются военнообязанные на срок до 35 дней, — объяснил официальный представитель Министерства обороны полковник Владимир Макаров. — В данном случае, как правило, они не превышают одного месяца, все зависит от задач, которые будет выполнять соответствующее подразделение, когда пойдет процесс боевого слаживания и они перейдут к выполнению учебных и боевых задач.

Почему не предупреждают заранее, за пару недель?

Этот вопрос опять-таки отрегулирован в постановлении Совета министров №78. Там сказано, что оповещение военнообязанных призываемых на военные специальные сборы, за исключением проверочных, проводится заблаговременно и повестка вручается не позднее чем за 10 дней до начала.

— Но проверочные сборы — это исключение из этого правила, — объясняет Владимир Макаров. — Смысл проверочных сборов и заключается во внезапной проверке.

Больше ответов на самые распространенные вопросы «партизан» можно узнать по ссылке. Министерство обороны говорит, что материал остается актуален и сейчас.