Морозова выбила Соболенко из парного разряда на турнире в Ухане 2 25.09.2018, 19:05

Лидия Морозова

Фото Белорусской теннисной федерации

В парном разряде сошлись дуэты двух белорусок.

Белоруска Лидия Морозова в дуэте с японкой Сюко Аоямой вышли в четвертьфинал парного разряда на турнире в Ухане с призовым фондом 2,7 миллиона долларов, передает «Прессбол».

В матче 1/8 финала девушки были сильнее в двух партиях еще одной белоруски Арины Соболенко и латвийки Елены Остапенко — 6:4, 6:2.

Таким образом, первая ракетка страны Соболенко сконцентрируется на выступлении в одиночном разряде. Ранее она победила Элину Свитолину и вышла в третий круг турнира в Ухане.