Трамп призвал Германию изменить курс ради независимости от РФ 4 25.09.2018, 19:15

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Дональд Трамп

Президент США выступает против строительства газопровода «Северный поток-2».

Президент США Дональд Трамп, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что Германии нужно поменять курс, чтобы получить независимость от России. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Если Германия не изменит курс, она станет полностью зависимой от России», — сказал американской лидер. Также он поблагодарил Польшу за строительство балтийского газопровода. «Мы благодарны Польше за строительство балтийского газопровода, который не даст Европе стать зависимой от России», — заметил Трамп.

Президент США выступает против строительства газопровода «Северный поток-2». По мнению американского лидера, таким образом ФРГ станет «заложницей» России в газовом вопросе.