Ученые выяснили, в каком месяце рождается больше всего долгожителей 25.09.2018, 19:47

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Фото с сайта aksakal.tv

Специалисты заявили, что время года, в которое родился человек, сильно связано с состоянием его здоровья.

По мнению ученых из США месяц рождения сильно связан с наличием определенных хронических заболеваний у человека, информирует news.enovosty.com.

Как сообщили медики, самое большое количество долгожителей встречается среди тех, кто появился на свет осенью. Самым же удачным месяцем для рождения ими был признан ноябрь. Связано это с тем, что та часть беременности, когда идет активное формирование мозга, выпадает на лето. В летние месяцы ребенок в утробе получает большое количество разных витаминов и микроэлементом, поэтому его осеннее рождение влечет за собой крепкое здоровье.

Ученые установили, что у рожденных осенью намного меньше хронических заболеваний, чем у других. На данный момент этот факт изучается медиками более тщательно.

Астрологи также считают, что у рожденных осенью больше шансов прожить долгую жизнь. Однако, по их мнению, это связано с тем, что среди таких людей много Скорпионов, которые отличаются более сильной физической и психической выносливостью.