США поддержали стремление православных Украины к автокефалии 25.09.2018, 20:13

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Госдепартамент США подчеркнул необходимость решения проблемы без вмешательства извне.

«Соединенные Штаты решительно поддерживают религиозную свободу, в том числе – свободу членов (религиозных) групп осуществлять управление (этими группами), в соответствии со своими убеждениями и без вмешательства государства», – отмечается в опубликованном во вторник заявлении Госдепартамента США, передает «Голос Америки».

«Соединенные Штаты с уважением относятся к стремлению лидеров православия в Украине и их последователей обрести автокефалию, согласно их убеждениям», – говорится далее в документе.

«Мы с уважением относимся к Вселенскому патриарху как голосу, звучащему в поддержку религиозной терпимости и межконфессионального диалога», – подчеркивается в заявлении Госдепартамента.

В документе, с которым выступила и. о. замгоссекретаря по общественной дипломатии Хизер Нойерт, вновь отмечается «непоколебимая поддержка Соединенными Штатами Украины и ее территориальной целостности перед лицом российской агрессии в восточной Украине и российской оккупации Крыма».

«Мы поддерживаем Украину и тогда, когда она прокладывает свой путь и самостоятельно, без внешнего вмешательства, принимает решения и создает сообщества», – подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства США.