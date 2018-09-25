В Бресте пройдет вечер памяти Алеся Черкашина 25.09.2018, 20:18

Алесь Черкашин

Вечер в честь Алеся Черкашина состоится 27 сентября, в его день рождения.

В Бресте друзья и соратники Алеся Черкашина, погибшего в 2015 году в Украине, намерены почтить его память.

Вечер в честь Черкашина состоится 27 сентября, в день рождения Алеся. В этом году ему исполнилось бы 36 лет, передает «Белсат».

«В этот день в 18.00 мы соберемся в Бресте, в греко-католическом приходе святых Петра и Андрея (Дворникова, 63) на специальное богослужение за упокой его души. Там же в 19.00 начнется презентация романа «Беларусалим» и других белорусских и христианских книг», – рассказал друг Черкашина политик Павел Северинец.

«Алесь Черкашин был прекрасным белорусом и глубоко верующим. Эта встреча, на которую придут его родители, друзья, соратники – дань памяти человеку, который отдал свою жизнь, чтобы жила Беларусь», – добавил Северинец.

Алесь Черкашин – белорус из Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», который воевал на Донбассе с начала зимы 2015 года. Известен Алесь также как автор ряда патриотических песен.

10 августа 2015 года он был тяжело ранен под Белокаменкой, после двух недель в коме он скончался. Черкашин был посмертно награжден орденом «Народный герой Украины».

Похоронен Алесь под Брестом, на кладбище деревни Каменица Жировецкая.