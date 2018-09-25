Соболенко узнала соперницу по 1/8 финала турнира в Ухане 25.09.2018, 20:32

Арина Соболенко

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Белорусская теннисистка сыграет с 19-летней американкой российского происхождения.

Определилась соперница Арины Соболенко по 1/8 финала турнира в китайском Ухане — ею стала пробившаяся из квалификации София Кенин (62 WTA), передает «Прессбол».

Во втором круге американка российского происхождения сенсационно обыграла Юлию Гергес (6:3, 2:6, 6:4).

Поединок Соболенко и Кенин (чей рост составляет 170 см) пройдет завтра и начнется в 6.00 по белорусскому времени.