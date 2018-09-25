Fitch: Санкции сразу ударят по экономическому росту РФ 25.09.2018, 21:05

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Fitch спрогнозировал последствия санкций для экономики России.

Американские санкции отрицательно скажутся на экономическом росте России, но вряд ли сразу лишат страну инвестиционного рейтинга, сказал во вторник глава аналитической группы по суверенным рейтингам агентства Fitch Эрик Ариспе.

Беспокойство по поводу введения США новых санкций в отношении России усилилось в последние несколько месяцев, несмотря на то что угроза распространения санкций на новый российский госдолг существует уже примерно год.

Год назад Fitch заявлял, что суверенный рейтинг России был бы на одну ступень выше своего нынешнего уровня “ВВВ-“, если бы не последний раунд антироссийских санкций США. И это по-прежнему актуально спустя год.

“Мы думаем, что санкции продолжат представлять собой угрозу и отрицательно скажутся на кредитоспособности России”, - сказал Ариспе в интервью Reuters в Москве.

“Экономический рост, вероятно, станет главной жертвой санкций”.

“Несмотря на положительные сдвиги, которые мы видим, и усилия, предпринимаемые (властями) для улучшения условий предпринимательской деятельности, эта неопределенность с санкциями не позволяет людям просто прийти и сказать: “Хорошо, давайте инвестировать в Россию”.

Экономика РФ пока еще находится в процессе восстановления от рецессии 2015-2016 годов. Рост ВВП остается вялым, несмотря на то, что цены на нефть - ключевую статью экспорта страны - стабилизировались, в то время как ЦБР снизил ключевую ставку до предкризисного уровня.

Fitch ожидает, что экономический рост России замедлится до 1,5 процента в 2019 году с 2,0 процента в 2018 году, прежде чем ускориться до 1,9 процента в 2020 году.