Глава парламента Молдовы: А нужен ли нам институт президентства и президент? 1 25.09.2018, 21:29

Андриан Канду

Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента страны Игоря Додона от должности.

Глава парламента Молдовы Андриан Канду, который временно исполняет обязанности отстраненного президента Игоря Додона, подписал указы о назначении двух министров.

Об этом пишет NewsMaker.

Сильвия Раду - новый министр здравоохранения, труда и соцзащиты, а Министерство сельского хозяйства возглавил Николае Чубука.

Спикер прокомментировал отказа президента Игоря Додона подписать назначения Раду и Чубука.

"Додон отказался соблюдать закон, поэтому сейчас я выполняю его обязанности. Хочу спросить: а нужен ли нам институт президентства и президент, стоит ли тратить на это деньги, если уже в четвертый раз мы выполняем его обязанности?" - заявил Канду, выразив надежду, что такое больше не повторится.

"Но в случае чего, у нас есть Конституционный суд, парламент и правительство, которые помогут нам преодолеть кризис", - добавил Канду.

Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента страны Игоря Додона от должности.

"Отказ президента назначить новых министров после повторного предложения премьер-министром кандидатур является временной неспособностью президента исполнять свои обязанности", - говорится в решении суда.

Это уже четвертое отстранение действующего президента Игоря Додона. Согласно решению КС от 17 октября 2017 года, временно исполнять обязанности президента и подписывать указы о назначении, в случае необходимости, могут спикер парламента или премьер-министр.