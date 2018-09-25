Всемирный банк: В Беларуси один из самых высоких уровней межрегионального неравенства 3 25.09.2018, 21:52

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Фото: Reuters

Всемирный банк констатирует значительное межрегиональное неравенство в Беларуси.

Межрегиональное неравенство обусловлено меньшими возможностями для населения в отсталых регионах, передает interfax.by.

Всемирный банк во вторник опубликовал новый глобальный доклад "На пути к новому общественному договору", в котором исследовалась занятость, налогообложение и социальное обеспечение в странах Европы и Центральной Азии.

Беларусь находится в первой трети стран Европы и Центральной Азии с самым высоким уровнем межрегионального неравенства, сказано в докладе.

"В Беларуси неравенство между регионами связано не с различиями в размере домохозяйств или уровнями их образования. Наоборот, это происходит потому, что у людей, проживающих в отстающих регионах, существует меньше возможностей", - прокомментировал данные доклада глава представительства ВБ в Беларуси Алекс Кремер.

В связи с этим, по его мнению, "важно дать большему числу белорусов доступ к экономическим возможностям, поддерживая развитие малых городов и улучшая транспортные коммуникации, а также обеспечивая финансовую поддержку малоимущим".

Согласно докладу, средний разрыв в потреблении домашних хозяйств на душу населения (по паритету покупательной способности) между самым богатым и самым бедным регионами Беларуси составляет около 2/3 от среднего уровня потребления по стране в целом.

В целом регион Европы и Центральной Азии в докладе характеризуется как имеющий наибольший уровень равенства по сравнению с другими регионами мира. Между тем, многие граждане по-прежнему недостаточно мобильны, чувствуют себя более уязвимыми и застрявшими в ловушке неравенства, нежели предыдущие поколения. Кроме того, снижение уровня финансовой безопасности и гарантий занятости означает, что большая часть среднего класса становится уязвимой к рискам малообеспеченности. Все это ведет к снижению доверия к институтам, большей поляризации и росту популизма в обществе, считают авторы доклада.

В докладе определены четыре типа напряженности между группами, подрывающие социальную сплоченность: различия между молодым и старшим поколениями; неравенство между работниками, занятыми в различных профессиях; неравный доступ к возможностям на основе географического положения; а также неравенство, основанное на гендерной, этнической принадлежности, происхождении и иных факторах, а не на собственных усилиях или способностях людей.

Признавая, что страны Европы и Центральной Азии во многих отношениях отличаются друг от друга, в докладе подчеркивается важность реализации политики, направленной на снижение напряженности путем защиты всех работников, улучшения социальных услуг и повышения справедливости налоговых систем.