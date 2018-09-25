Арина Соболенко: Я так хотела попасть в Сингапур, что в корт попасть не могла 25.09.2018, 22:02

Арина Соболенко

Белоруска прокомментировала свою седьмую в сезоне победу над соперницей из топ-10.

20-я ракетка мира Арина Соболенко, во вторник в Ухане обыгравшая Элину Свитолину 6:4, 2:6, 6:1, прокомментировала свою седьмую в сезоне победу над соперницей из топ-10, сообщает «Трибуна» со ссылкой на wtatennis.com.

«Я их не считаю! Обыграть топ-соперницу всегда большое событие, и я очень рада такому результату.

Первый сет был неровный, так что хорошо, что он достался мне. Во втором я немного расслабилась, а ей только этого и надо было, потому что она стала меня давить. В третьем сете пути назад уже не было, так что я играла каждое очко. Вот тогда я и начала играть очень хорошо.

Пока ты головой в игре, всегда есть шанс вернуться. Если распсиховаться, шанса не будет. Самое важное – думать только о ближайшем очке. Иногда еще не стоит целиться только в линии.

Я очень хотела попасть в Сингапур, и это сводило меня с ума так, что я попасть в корт не могла. В результате теперь мы думаем только о том, чтобы сохранять спокойствие. Мне только 20, сейчас мне нужно играть в свой теннис и показывать максимум [а не думать об итоговом]».

За выход в четвертьфинал Соболенко сыграет с Софией Кенин.