У ключевого фигуранта «кокаинового дела» оказалось три российских паспорта 2 25.09.2018, 22:12

2,462

Весной этого года в школе при посольстве РФ в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов с кокаином.

У Андрея Ковальчука, которого считают хозяином крупной партии кокаина из Аргентины, есть три российских паспорта. Об этом в Тверском суде Москвы заявил его адвокат Владимир Жеребенков на заседании по вопросу продления Ковальчуку срока содержания под стражей.

По информации «Медиазоны», сначала следователь процитировал справку МВД РФ, в которой сказано, что у Ковальчука вовсе нет гражданства РФ. Жеребенков на это возразил, что его подзащитного экстрадировали из Германии как российского гражданина, назвав новые данные МВД провокацией.

Жеребенков добавил, что у Ковальчука «три российских паспорта». «Вы знаете, что такое „документы прикрытия“? Мы до конца не знаем, что это за человек», — отметил адвокат.

Следствие попросило продлить арест Ковальчука до 1 декабря. Защита попросила суд назначить залог 3 млн рублей и отпустить Ковальчука из-под стражи. Обвиняемый заявил, что не знает «ни потерпевших, ни свидетелей, ни подельников»; Интерпол его уже нашел, а улики уничтожены, поэтому свой арест считает необоснованным.

Бывшего работника российского посольства в Берлине, бизнесмена Андрея Ковальчука задержали в Германии по запросу России и экстрадировали в июле. Он обвиняется в организации крупномасштабного канала поставок кокаина из Аргентины.

Весной этого года стало известно о том, что в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов, в которых находилось 362 кг кокаина. Эти чемоданы были зарегистрированы как дипломатический багаж, который принадлежал одному из сотрудников посольства. Стоимость товара оценили в 50 миллионов евро.

Силовики России и Аргентины подменили наркотик мукой и провели совместную операцию, чтобы установить получателя. СМИ указывали, что кульминацией спецоперации была доставка в Москву чемоданов с «кокаином» на самолете экс-главы ФСБ РФ Николая Патрушева. Ее итогом стали аресты предполагаемых участников преступной группы.

В России были задержаны бывший завхоз посольства РФ в Аргентине Али Абянов, а также предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. В Аргентине задержали полицейского Ивана Близнюка и сотрудника охраны аэропорта Александра Чикало.

Сам Ковальчук заявил, что оставил в чемоданах в российском посольстве в Буэнос-Айресе только кофе, сигары и спиртные напитки, а в подмене их на кокаин обвинил американские спецслужбы.