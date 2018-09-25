Как белорусы молились вместе с Папой Римским 25.09.2018, 22:22

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Его Святейшество находится с визитом в странах Балтии.

В рамках визита в страны Балтии глава Ватикана провел два дня, 22 и 23 сентября, в Литве. Во второй половине дня 24 сентября Папа Франциск посетил крупнейший паломнический центр Латвии в Аглоне.

Здесь, у подножия базилики Успения Пресвятой Богородицы, он совершил торжественную Святую Мессу, в которой приняли участие тысячи паломников. Встреча в Латвии, в селе Аглона, население которого составляет чуть более 800 человек, собрала около 40 тысяч католиков из разных стран. В Латвии вместе с ним молились католики Жодино, Борисова, Витебска, Минска, Глубокого и других городов Беларуси, пишет ex-press.by.

Свою проповедь Папа Франциск посвятил Матери Христа:

— Все страдающие и отверженные обществом могут испытать ее присутствие, ибо они несут на себе открытые раны ее Сына Иисуса. Принести исцеление могут лишь братские, великодушные отношения.

Папа Франциск напомнил об известном пастыре Церкви в Латвии Болеславе Слоскансе, который в предвоенные годы был арестован и оправлен на Соловки по ложному обвинению в шпионаже. Папа привёл трогательные слова этого латышского епископа, которые он писал из заключения своим родителям: «Умоляю вас, не дайте никакой жажде мести или чувству горечи проникнуть в ваши сердца, — если бы это случилось, мы бы уже были не христианами, а фанатиками».

— Наши времена обозначены недоверием к другим и упованием на собственные силы ради своего достатка и безопасности, существует также риск жить с кем-то рядом, но пребывать в холодном безразличии: это может случиться между супругами, молодежью и взрослыми или даже пожилыми. Однако Матерь Христа приглашает нас из этого святилища в Аглоне заново возложить надежды на брата, на всеобщее братство, строить единство в разнообразии детей одного Отца, отдавать приоритет самым бедным, помогать упавшим подняться на ноги, принимать всех такими, какие они есть, — подчеркнул в конце проповеди Папа Франциск.

Ex-press.by расспросил белорусов, которые побывали на встрече с Папой в Латвии, о впечатлениях.

Светлана, Жодино:

— Совместная молитва всегда значит что-то особенное, а с Папой молиться… Наверное, это может быть лишь раз в жизни, и то не у каждого человека. Очень приятно и важно ощущать себя частичкой Костела.

Александр, Витебск:

— Меня просто потрясло то, как здесь все сделано. Никакой показухи, никакой крашеной травы и полицейских кордонов. С уважением к людям здесь созданы все меры безопасности, даже удивительно. Суеты никакой, все продумано до мелочей.

Игорь, Смолевичи:

— Визит Папы возможен в ту страну, которая идет к свободе, к настоящей Вере. Кажется, ни один Папа не был только в Беларуси и России. Молился, чтобы Папа когда-нибудь был в Беларуси, это был бы признак действительной цивилизации и знак того, что в стране происходят перемены к лучшему.

Виктория, Борисов:

— У каждого своя молитва, но вместе с Папой она особенная. Смотрю на людей, на их лицах и радость, и слезы… Происходит что-то чудесное, и мы в этом участвуем.

Также многие жители Беларуси побывали на встречах и совместных молитвах с Папой в Литве. Группа борисовчан из костела Рождества Пресвятой Девы Марии молилась с Папой в Каунасе, вместе с более чем 100 тысячами верующих.

25 сентября Его Святейшество Папа Римский Франциск находится с визитом Эстонии.