Вместо пенсии — пособие по безработице Антон Орехъ

25.09.2018, 22:31

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Антон Орехъ

Дожить теперь надо не только до пенсии, но и до предпенсионного возраста.

Я считаю, что статус предпенсионного возраста надо закрепить как-то более выпукло и документально. Пенсионеры, предпенсионеры, кандидаты в пенсионеры – от первой до пятой степени, в зависимости от того, сколько годов осталось до заслуженного отдыха. Дожить теперь надо не только до пенсии, но и до предпенсионного возраста. Который дает человеку внезапную неуязвимость. Еще вчера тебя могли выкинуть на паперть, но наступило 55 – и баба снова ягода опять. Уже и пальцем тебя не тронь и слова поперек не скажи. И работаешь ты плохо, и мигрени донимают, и давление прыгает – но уволить нельзя. Ты стал членом геронтологической касты неприкасаемых.

Президент РФ дал обещание, депутаты написали закон, легковерные граждане обрадуются. Но легковерных у нас много, когда рассказывают про Сирию, а когда твоей собственной шкуры прямо и цепко касается – дураков почти нет. Простые граждане, в отличие от депутатов и президента, знают, что такое реальная жизнь и ходят на настоящую работу. А в XXI веке, чем старше человек, тем ему труднее работать. Особенно если это современное производство с технологиями, которые в голове у немолодых сотрудников уже не укладываются. Новый закон не запрещает дискриминацию по возрасту – она и так запрещена, как и любые другие виды дискриминации. Но есть практика. Человеку после 50 – даже мужчине — найти работу трудно. Потому что он болеет, быстрее устает, медленнее соображает, не готов работать сверхурочно.

И при любых законах работодатели все равно постараются обойти формальные запреты. Если нельзя уволить женщину в 55 лет, ее будут увольнять в 54,5. Будут создавать пожилому труженику невыносимые условия, определяя ему такие служебные обязанности, которые он не сумеет точно и профессионально выполнить. И тогда его можно увольнять не по возрасту, а по причине служебного несоответствия. Никто, кроме полных идиотов, никогда не запишет в приказе, что работник слишком старый и поэтому его увольняют. Придумают тысячу законных предлогов. А если в России в принципе нельзя будет увольнять предпенсионеров ни под каким предлогом, то эти немолодые люди смогут валять дурака пять лет – да еще и не захотят вовсе уходить ни на какую пенсию. У государства нет денег и поэтому оно ни придумало ничего другого, кроме повышения возраста. Государство боится недовольства и запрещает увольнять кандидатов в пенсионеры и обещает им какие-то подачки. Но мы хитрее государства. И вся разница теперь будет в том, что пожилым вместо пенсии будут платить пособие по безработице.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»