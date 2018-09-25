Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН 25.09.2018, 22:55

Дональд Трамп

«Голос Америки» опубликовал полное видео выступления президента США.

Президент США Дональд Трамп во вторник выступил на проходящей в Нью-Йорке ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. После прошлогоднего выступления Трампа на этом форуме, которое стало его дебютом на международной арене и в ходе которого он пригрозил «полностью уничтожить» Северную Корею, многие выражали беспокойство относительно того, каким будет посыл его выступления на этот раз, пишет «Голос Америки».

Напомним, однако, что после словесных баталий, развернувшихся в сентябре прошлого года, напряженность между США и Северной Кореей существенно снизилась, и два лидера встретились, чтобы обсудить вопрос о денуклеаризации Северной Кореи.

С внешнеполитической точки зрения, в этом году, в центре внимания Трампа, по-видимому, находится Иран, в адрес которого в преддверии Генассамблеи прозвучали жесткие высказывания ряда представителей администрации США.

Обратившись к мировым лидерам, Трамп в первую очередь подчеркнул успехи американской экономики, по его словам, движущейся вперед, как никогда прежде.

Коснувшись своих внешнеполитических достижений, президент отметил состоявшийся в июне саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По словам Трампа, Северная Корея предприняла в последнее время ряд вдохновляющих шагов.

Президент выразил Ким Чен Ыну признательность за эти шаги.

Вместе с тем президент США подчеркнул, что санкции против Пхеньяна останутся в силе вплоть до завершения денуклеаризации.

Трамп констатировал, что США сотрудничают со странами Персидского залива, а также с Иорданией и Египтом, чтобы создать региональный стратегический союз.

В связи с иранской проблемой Трамп заявил, что лидеры этой страны сеют хаос, смерть и разрушение.

«Они не уважают ни своих соседей, ни их границы, ни суверенные права государств. Вместо этого иранские лидеры расхищают ресурсы страны, чтобы обогащаться и сеять хаос по всему Ближнему Востоку и далеко за его пределами», – заявил президент.

Он также подчеркнул, что любое решение сирийской проблемы должно включать план взаимодействия с Ираном.

По словам Трампа, США развернули кампанию экономического давления на Иран с целью подорвать экономические основы поведения Тегерана в регионе.

Президент заявил, что за возобновлением экономических санкций против Ирана (это произойдет 5 ноября) последуют новые санкции.

Трамп сказал, что просит всех мировых лидеров способствовать изоляции иранского руководства до тех пор, пока оно идет по пути агрессии.

Президент подчеркнул приверженность США делу достижения мира между израильтянами и палестинцами.

США отвергают идеологию глобализма, заявил Трамп.

По словам президента, страны ОПЕК, как обычно, обманывают мировое сообщество. Он заявил, что они должны прекратить повышать цены на нефть. Президент также призвал страны ОПЕК расходовать больше на оборонные нужды.

Касаясь ситуации в Европе, Трамп заявил, что в результате строительства «Северного потока» Германия станет полностью зависимой от российских источников энергии.

В будущем США будут оказывать помощь в международном масштабе лишь тем, кто относится к ним с уважением и дружески, подчеркнул президент.

Ранее во вторник Трамп сказал, что не встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани на полях Генеральной Ассамблеи, «несмотря на (поступившие) просьбы».

При этом Рухани также исключил возможность встречи, заявив в понедельник в интервью телеканалу NBC News, что условия для нее не созрели.

Президент Трамп дал, однако, понять, что готов встретиться с Рухани в будущем – несмотря на сохраняющуюся напряженность в вопросе об иранском ядерном соглашении.

Трамп заявил, что, как он ожидает, между США и Ираном установятся прекрасные отношения, но произойдет это не сегодня.

Противоречия, разделяющие США и Иран на протяжении десятилетий, еще больше обострились после того, как в мае нынешнего года Трамп объявил о выходе США из заключенного в 2015 году международного соглашения по иранской ядерной программе и о введении новых санкций против Ирана, входящего в состав ОПЕК.

В рамках соглашения 2015 года, разработанного в период президентства демократа Барака Обамы, было отменено большинство международных санкций против Ирана в обмен на приостановление иранской ядерной программы.

Летом нынешнего года Трамп говорил о возможности своей встречи с иранским президентом без предварительных условий. В минувшее воскресенье госсекретарь США Майк Помпео вновь заявил о возможности американо-иранской встречи, упомянув в этом контексте и верховного лидера Ирана аятоллу Хаменеи.