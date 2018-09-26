США ввели санкции против окружения Мадуро 3 26.09.2018, 7:33

Фото: Reuters

Трамп назвал ситуацию в Венесуэле неприемлемой.

Президент Дональд Трамп ввел новые санкции против близкого окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации министерства финансов США, санкции касаются жены Мадуро, вице-президента страны и двух министров.

Трамп назвал происходящее в Венесуэле "неприемлемым", однако отказался говорить о возможной военной интервенции, объяснив, что "неохотно говорит о военных делах".

Глава Белого дома добавил, что режим Мадуро может быть легко сменен с помощью армии в случае, если военные найдут в себе решимость на этот шаг.

Переизбрание Николаса Мадуро президентом Венесуэлы не признали шесть стран: Аргентина, Канада, Австралия, Мексика, Чили и США, а также ЕС.

22 мая США наложили на правительство Венесуэлы дополнительные санкции с целью ограничить финансирование людей из окружения Мадуро.