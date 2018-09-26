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Дарья Блашко: Очень приятно финишировать с флагом Украины

  • 26.09.2018, 7:59
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Бывшая белорусская биатлонистка прокомментировала свою победу на летнем чемпионате в Чернигове.

Белорусская биатлонистка Дарья Блашко, сменившая спортивное гражданство и ныне выступающая за сборную Украины, прокомментировала победу в пасьюте на летнем чемпионате Украины в Чернигове, сообщает pressball.by.

- Очень приятно финишировать первой, с флагом, тем более что Украина дала мне второй шанс. И я очень рада, что все складывается именно так.

Чувствовала по ходу трассы себя нормально. Сыграло также роль то, что мы стреляли с первых установок, и там ветер особо не гулял. Теперь готовимся к Обертиаллаху, а затем уже и к заключительным сборам на снегу перед началом сезона. На данный момент подготовка идет хорошо, все по плану.


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