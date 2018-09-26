Трамп: США будут помогать только тем, кто уважает американские интересы 4 26.09.2018, 8:30

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Вашингтон намерен оказывать финансовую помощь только друзьям Америки.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник, 25 сентября, на 73-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает nv.ua.

Трамп отметил, что США будут в будущем проверять, "что функционирует и что не функционирует, и учитывают ли страны, получающие наши доллары и нашу защиту, наши интересы".

Американский президент также призвал к международной изоляции Ирана.

"Мы призываем все нации изолировать иранский режим, пока он продолжает свои агрессивные действия", - заявил Трамп.

Он сообщил, что считает правильным свое решение по одностороннему выходу из "ядерной сделки", поскольку экономические санкции должны удержать Тегеран от "кровавых планов".