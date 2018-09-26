Фотофакт: В Витебске прошел «ледяной дождь» 2 26.09.2018, 8:36

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Фото: instagram.com/o_leechka/

В некоторых районах он повторялся несколько раз

Вечером 25 сентября в Витебске шел град. Причем в некоторых районах он повторялся несколько раз. Горожане в соцсетях делились снимками природного явления, сообщает tut.by.

Вечером во вторник в Витебске обошлось без штормового ветра, который был в прогнозе, но погода не радовала: столбик термометра показывал всего +5 градусов тепла, и дождь сменился градом.

Град был небольшим — крупинки выглядели, как обычно. Но после затянувшегося «осеннего лета», которое баловало жителей северного белорусского города еще в прошлую пятницу, «ледяной дождь» стал неожиданным сюрпризом.

С утра до вечера 25 сентября в Витебске выпало 0,9 мм осадков.