Фотофакт: В Витебске прошел «ледяной дождь»2
- 26.09.2018, 8:36
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В некоторых районах он повторялся несколько раз
Вечером 25 сентября в Витебске шел град. Причем в некоторых районах он повторялся несколько раз. Горожане в соцсетях делились снимками природного явления, сообщает tut.by.
Вечером во вторник в Витебске обошлось без штормового ветра, который был в прогнозе, но погода не радовала: столбик термометра показывал всего +5 градусов тепла, и дождь сменился градом.
Град был небольшим — крупинки выглядели, как обычно. Но после затянувшегося «осеннего лета», которое баловало жителей северного белорусского города еще в прошлую пятницу, «ледяной дождь» стал неожиданным сюрпризом.
С утра до вечера 25 сентября в Витебске выпало 0,9 мм осадков.