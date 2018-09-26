Белорусский тренер не будет наставником «Арарат-Армения» 26.09.2018, 8:55

Вадим Скрипченко

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Клуб уволил Вадима Скрипченко.

«Арарат-Армения» уволил главного тренера команды белоруса Вадима Скрипченко «из-за неудовлетворительных результатов», сообщает сайт sport.news.am.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен рулевой «Арарат-Армении-2» Артак Осеян.

Имя нового главного тренера будет оглашено в течение ближайшей недели.

В 8 матчах чемпионата Армении «Арарат-Армения» набрал 11 очков и занимает пятое место среди 9 команд.

Скрипченко был назначен на пост 2 августа этого года.