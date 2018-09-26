Госдеп США поддержал автокефалию Украинской церкви 26.09.2018, 9:10

Вселенского патриарха в Вашингтоне назвали «голосом религиозной толерантности».

"Соединенные Штаты уважают способность православных религиозных лидеров и прихожан Украины провести автокефалию в соответствии с их убеждениями", - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Нойерт, которое было опубликовано на сайте ведомства во вторник, 25 сентября, сообщает dw.com.

Таким образом, США заняли сторону сторонников автокефалии в споре между Русской православной церковью и двумя неканоническими православными церквями Украины.

Госдеп выразил поддержку Вселенскому патриарху (архиепископу Константинополя - Нового Рима Варфоломею), назвав его "голосом религиозной толерантности" и "межконфессионального диалога". "Соединенные Штаты решительно поддерживают свободу вероисповедания, в том числе свободу членов религиозных групп управлять своей религией в соответствии с их убеждениями и свободно исповедовать свою веру без вмешательства правительства", - говорится в заявлении.

Верховная рада Украины в июне 2016 года обратилась к Вселенскому патриарху с просьбой издать томос (указ) о предоставление автокефалии УПЦ. В начале сентября Вселенский патриархат в Константинополе в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) назначил двух экзархов в Киев. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Иларион из Канады.