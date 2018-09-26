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Минэнерго Беларуси «потеряло» $ 120 миллионов

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  • 26.09.2018, 9:14
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Система построена так, что не поощряет эффективность.

120 миллионов долларов США – столько согласно Комитету госконтроля могло бы сэкономить Министерства энергетики, сообщает «Белсат».

Но не сэкономило. А потому вместо снижения себестоимости энергоресурсов и, соответственно, тарифов для потребителей, мы имеем котельные, которые не используются, и новые дорогие автомобили для работников министерства. Ну, и строительство нового офиса «Белэнерго».

А о тарифах вы знаете и сами. Станислав Ивашкевич, экономический обозреватель «Белсата», комментирует ситуацию:

«Система построена так, что не поощряет эффективность. Скорее наоборот – наказывает за это. Ведь если ты похозяйничал в этом году эффективно, на следующий ты не получаешь дотаций из бюджета. В результате ты проигрываешь. Поэтому даже если ты работаешь эффективно, под конец года тебе выгодно сработать неэффективно».


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