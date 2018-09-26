Как боевой генерал из Беларуси стал символом обороны Парижской коммуны 26.09.2018, 9:21

Жизнь и подвиг Ярослава Домбровского.

Жизнь Ярослава Домбровского была короткой, но блистательной. Его отвага и мужество, отмечали современники, могли соперничать с идеалами древних римлян или греков, о которых писал Плутарх. Неслучайно сборник биографий этого античного писателя юный шляхтич Домбровский читал в годы своего кадетства с упоением, пишет litvin.pl.

Бедная шляхетская семья вынуждена была прочить своему сыну путь военной карьеры, поскольку к тому обязывали не только древние семейные традиции, но и соображения экономии. Капиталов и богатых поместий у Домбровских не имелось, а офицерские эполеты Российской императорской армии сулили при хорошем раскладе событий генеральский чин и порядочное денежное содержание.

Парижские коммунары

В стенах Брестского кадетского корпуса будущий боевой генерал Ярослав Домбровский провел почти все свое детство, поступив в первый класс девятилетним мальчишкой (родился 1 сентября 1836 года). В 17 лет выпускнику Домбровскому была предоставлена возможность продолжать военное образование в юнкерском училище.

Брестский кадетский корпус готовил к военной службе до 400 юношей ежегодно. Военное ведомство императора Николая Первого отдало под корпус здание упраздненного после подавления восстания 1830 года монастыря бернардинцев. В тридцатые годы николаевские власти старались покончить со свободолюбивым шляхетским духом: костелы передавались православным епархиям, монастыри католиков закрывались, шляхетская молодежь обрабатывалась в духе преданности российскому монарху.

После разделов Речи Посполитой русские цари пытались привлечь на свою сторону польско-литовскую военную элиту. Достаточно вспомнить, что царь Александр Первый предоставил генералам и офицерам, уроженцам Польши и Литвы, чины и места в армии Царства Польского и в русской армии. И образование кадетских корпусов в западных губерниях преследовало все ту же цель: поляки и литвины должны были преданно служить Российской империи, чтобы проливать кровь там, где укажет император: на Кавказе, в дикой тайге, на турецкой границе.

Николаевскую армию проклинали многие русские офицеры. Палочный режим, жесточайщие наказания, издевательства. Все это было многократно описано в русской классической и мемуарной литературе. Недаром в народе царю приклеили прозвище Николая Палкина. Деспотизм военной машины изведали на себе и брестские кадеты.

Некоторые ребята пробовали бежать из стен корпуса. Из возвращали обратно, наказывая карцером и розгами под барабанный грохот.Неудивительно потому, что кадеты с гораздо большим воодушевлением вспоминали о боях Тадеуша Костюшко и его отважных косинеров, чем о подвигах душителя Суворова и прочих царских сатрапов.

Баррикады в Париже 1871 года

Первый боевой опыт прапорщик Ярослав Домбровский получил в 1855 году на Кавказском фронте. Участие в настоящих боях принесло ему не только доверие высокого начальства, но и новые чины.

К 1860-му году Домбровский становится штабс-капитаном, слушателем Академии Генерального Штаба в Петербурге.

Академия в то время становится не только центром подготовки передовых военных кадров для российской армии, но и местом, где существовал кружок молодых офицеров, мечтавших о свободе былой Речи Посполитой. Товарищи Домбровского разрабатывали планы восстания против царя. Среди них Домбровскому отводилась немалая роль. Его назначили членом Центрального Национального Комитета повстанцев.

Офицеры российского Генштаба -- соратники Домбровского в подготовке восстания Польши и Литвы

Именно Домбровский должен был координировать восставших варшавян. Летом 1862 года к мятежу все было готово. Но молодого офицера предали. 14 августа жандармы арестовали Ярослава Домбровского. Военный суд присудил ему 15 лет каторги. Из Варшавской цитадели бывшего генштабиста погнали этапом в пересыльную московскую тюрьму. Но до Сибири узник не добрался. Ярослав сбежал с этапа. Товарищи по борьбе помогли переправиться за пределы Российской империи.

Мятежника приютила Франция. В середине 19 века Париж становился местом пребывания многих польско-литвинских революционеров. Несколько лет Домбровский трудился здесь простым чертежником, посещая заседания французских, немецких, польских вольнодумцев.

В 1870 году казалось, что парижский пролетариат сможет создать настоящее государство добра и справедливости, равенства и братства. Ярослав Домбровский без колебания встал в ряды коммунаров. Но до участия в обороне Парижской коммуны (длилась ровно 72 дня) ему довелось формировать в Лионе (октябрь 1870 года) Польский легион для борьбы с немецкими захватчиками. После разгрома под Седаном войсками германцев империя Наполеона Третьего рухнула и во Франции зрела смута. Казалось, возвращались времена Великой Французской революции.

Последнее фото Ярослава Домбровского, сразу после гибели в мае 1871 года

В марте 1871 года Домбровский получает назначение на пост коменданта Парижского укрепленного района и командующего войсками западного сектора обороны Парижа. Правительство Парижской коммуны сделало бывшего царского офицера генералом.

Но Ярослав Домбровский очень скоро зарекомендовал себя настоящим боевым генералом. Он водил в атаки солдат парижского гарнизона и пролетариев. Вместе с ними строил баррикады, обучал студентов и рабочих основам тактики уличных схваток. Последний бой боевой генерал Домбровский принял на Монмартре. Здесь коммунары бились за угол улиц Мирра и Пуасоньер, где и настигла героя вражеская пуля. Это случилось 23 мая 1871 года.

Как и многих героев Коммуны Домбровского захоронили на знаменитом кладбище Пер-Лашез. Но сегодня его могилу боевого генерала нельзя отыскать. Его прах в свое время был перевезен на более дешевое кладбище. Имя генерала Коммуны вспоминали в испанских интербригадах в 30-х годах 20-го века, когда другая, испанская, не парижская Республика яростно сражалась за свободу против фашистов всех мастей.