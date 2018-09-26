Как боевой генерал из Беларуси стал символом обороны Парижской коммуны
- 26.09.2018, 9:21
Жизнь и подвиг Ярослава Домбровского.
Жизнь Ярослава Домбровского была короткой, но блистательной. Его отвага и мужество, отмечали современники, могли соперничать с идеалами древних римлян или греков, о которых писал Плутарх. Неслучайно сборник биографий этого античного писателя юный шляхтич Домбровский читал в годы своего кадетства с упоением, пишет litvin.pl.
Бедная шляхетская семья вынуждена была прочить своему сыну путь военной карьеры, поскольку к тому обязывали не только древние семейные традиции, но и соображения экономии. Капиталов и богатых поместий у Домбровских не имелось, а офицерские эполеты Российской императорской армии сулили при хорошем раскладе событий генеральский чин и порядочное денежное содержание.
В стенах Брестского кадетского корпуса будущий боевой генерал Ярослав Домбровский провел почти все свое детство, поступив в первый класс девятилетним мальчишкой (родился 1 сентября 1836 года). В 17 лет выпускнику Домбровскому была предоставлена возможность продолжать военное образование в юнкерском училище.
Брестский кадетский корпус готовил к военной службе до 400 юношей ежегодно. Военное ведомство императора Николая Первого отдало под корпус здание упраздненного после подавления восстания 1830 года монастыря бернардинцев. В тридцатые годы николаевские власти старались покончить со свободолюбивым шляхетским духом: костелы передавались православным епархиям, монастыри католиков закрывались, шляхетская молодежь обрабатывалась в духе преданности российскому монарху.
После разделов Речи Посполитой русские цари пытались привлечь на свою сторону польско-литовскую военную элиту. Достаточно вспомнить, что царь Александр Первый предоставил генералам и офицерам, уроженцам Польши и Литвы, чины и места в армии Царства Польского и в русской армии. И образование кадетских корпусов в западных губерниях преследовало все ту же цель: поляки и литвины должны были преданно служить Российской империи, чтобы проливать кровь там, где укажет император: на Кавказе, в дикой тайге, на турецкой границе.
Николаевскую армию проклинали многие русские офицеры. Палочный режим, жесточайщие наказания, издевательства. Все это было многократно описано в русской классической и мемуарной литературе. Недаром в народе царю приклеили прозвище Николая Палкина. Деспотизм военной машины изведали на себе и брестские кадеты.
Некоторые ребята пробовали бежать из стен корпуса. Из возвращали обратно, наказывая карцером и розгами под барабанный грохот.Неудивительно потому, что кадеты с гораздо большим воодушевлением вспоминали о боях Тадеуша Костюшко и его отважных косинеров, чем о подвигах душителя Суворова и прочих царских сатрапов.
Первый боевой опыт прапорщик Ярослав Домбровский получил в 1855 году на Кавказском фронте. Участие в настоящих боях принесло ему не только доверие высокого начальства, но и новые чины.
К 1860-му году Домбровский становится штабс-капитаном, слушателем Академии Генерального Штаба в Петербурге.
Академия в то время становится не только центром подготовки передовых военных кадров для российской армии, но и местом, где существовал кружок молодых офицеров, мечтавших о свободе былой Речи Посполитой. Товарищи Домбровского разрабатывали планы восстания против царя. Среди них Домбровскому отводилась немалая роль. Его назначили членом Центрального Национального Комитета повстанцев.
Именно Домбровский должен был координировать восставших варшавян. Летом 1862 года к мятежу все было готово. Но молодого офицера предали. 14 августа жандармы арестовали Ярослава Домбровского. Военный суд присудил ему 15 лет каторги. Из Варшавской цитадели бывшего генштабиста погнали этапом в пересыльную московскую тюрьму. Но до Сибири узник не добрался. Ярослав сбежал с этапа. Товарищи по борьбе помогли переправиться за пределы Российской империи.
Мятежника приютила Франция. В середине 19 века Париж становился местом пребывания многих польско-литвинских революционеров. Несколько лет Домбровский трудился здесь простым чертежником, посещая заседания французских, немецких, польских вольнодумцев.
В 1870 году казалось, что парижский пролетариат сможет создать настоящее государство добра и справедливости, равенства и братства. Ярослав Домбровский без колебания встал в ряды коммунаров. Но до участия в обороне Парижской коммуны (длилась ровно 72 дня) ему довелось формировать в Лионе (октябрь 1870 года) Польский легион для борьбы с немецкими захватчиками. После разгрома под Седаном войсками германцев империя Наполеона Третьего рухнула и во Франции зрела смута. Казалось, возвращались времена Великой Французской революции.
В марте 1871 года Домбровский получает назначение на пост коменданта Парижского укрепленного района и командующего войсками западного сектора обороны Парижа. Правительство Парижской коммуны сделало бывшего царского офицера генералом.
Но Ярослав Домбровский очень скоро зарекомендовал себя настоящим боевым генералом. Он водил в атаки солдат парижского гарнизона и пролетариев. Вместе с ними строил баррикады, обучал студентов и рабочих основам тактики уличных схваток. Последний бой боевой генерал Домбровский принял на Монмартре. Здесь коммунары бились за угол улиц Мирра и Пуасоньер, где и настигла героя вражеская пуля. Это случилось 23 мая 1871 года.
Как и многих героев Коммуны Домбровского захоронили на знаменитом кладбище Пер-Лашез. Но сегодня его могилу боевого генерала нельзя отыскать. Его прах в свое время был перевезен на более дешевое кладбище. Имя генерала Коммуны вспоминали в испанских интербригадах в 30-х годах 20-го века, когда другая, испанская, не парижская Республика яростно сражалась за свободу против фашистов всех мастей.