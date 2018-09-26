Предприниматель: В кабинетах сидят «андроидные магистры» и гоняют шайбу 6 26.09.2018, 9:35

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Как белорусский бизнесмен средней руки «бодается» с системой.

Возле сельского магазина лежит огромный валун — главный признак стабильности деревни Яченки. Тверд, устойчив, нерушим — практически национальный герой, пишет onliner.by.

Рядом, на крылечке, сопит здорово перебравший джентльмен. Свернулся, как котик, и мокнет на ступеньках винно-водочного в ожидании спасения извне. Столь же уверенным символом постоянства здесь всегда считалась и старая школа, опустевшие окна которой много лет не меняли вида. Так продолжалось десятилетиями, но в какой-то момент устраивающую всех идиллию нарушил приехавший авантюрист, бизнесмен средней руки Сергей Кривко. Мужчина поручился возродить старые постройки, но вскоре его простой план начал давать течь. Предприниматель убедился в том, что лакомая копеечная недвижимость может принести лишь убытки, а бесплатного сыра без последствий не бывает. Или проблема все же в нем? Этот репортаж — о локальной войне желаний и возможностей, в которой пока не нашлось победителя.

Можно купить дом за 1 базовую?

Яченка — обычное белорусское село в 70 километрах от Минска. Валун совершенно реальный, мужик у магазина — тоже. Здания старой сельской школы находятся буквально в паре десятков метров отсюда, за бетонным забором. Сергей Кривко купил их около пяти лет назад. Купил за сущие копейки: бросовые здания отдавали практически даром, чтобы кто-нибудь с деньгами смог привести их в порядок.

Такие постройки периодически выставляются на аукционы по всей стране. Если спроса нет, купить закрытый магазин, ненужный цех или опустевшую школу иногда можно даже за 1 базовую величину. По задумке, такая возможность может помочь государству избавиться от пустующих строений, не допустить обрушения и сэкономить денег на сносе. Народ, в свою очередь, получает возможность построиться почти бесплатно (а заодно спасти какую-нибудь вымирающую деревню от гибели) или же основать маленький бизнес.

Задумка кажется действительно классной и вряд ли может кому-то навредить. В наших репортажах мы уже рассказывали, как Слава смог превратить никому ненужный магазин в классный дом, а столичные бизнесмены буквально спасли от смерти старинную водяную мельницу. Однако порой что-то все же идет не так. У предпринимателя Сергея Кривко, например, не так пошло буквально все.

Накинулся. Почувствовал эйфорию

Сергей узнал о возможности купить опустевшее строение около пяти лет назад. В это время у мужчины уже был приличный стаж ведения бизнеса, а потому он понимал: действовать надо решительно, пока кто-то более резкий не заработал вместо него.

— Предложения были сладкие — я накинулся. Почувствовал эйфорию. Решили попытать счастья и получить недвижимость по хорошей цене. Но получили приключения, — рассказывает Сергей Сергеевич. — Такие варианты кажутся классными, но в конечном итоге все это часто упирается в бюрократию и недоработки законодательства. Мне кажется, многие чиновники не совсем понимают, как им действовать. Я таких называю андроидными магистрами. Задаешь вопрос — он сразу в Google. А как решить сложный вопрос, если специалист не специалист? Проблемы есть, они их видят, но как решить, не знают.

За короткий период мужчина купил пять построек закрытой школы в Яченке, старую баню в Столбцах, пустующий гараж в Ганцевичах и ряд других объектов, которые, впрочем, не так важны. Хватает и этих.

Школа научила, но не тому

Планы на едва приобретенную недвижимость у Сергея были серьезные. Территорию школы он хотел превратить в крупную агроусадьбу: сделать несколько мини-гостиниц, открыть ресторан и манить иностранных туристов всевозможными белорусскими прелестями, какими бы они ни были. Начал оформлять документы, бегать по кабинетам, но быстро уперся в бюрократическую стену, которая отбила всю охоту двигаться дальше.

— Я знаю, что при определенных условиях все должно быть нормально. Вот старый гараж в Ганцевичах я буквально за полтора месяца переоформил. Написал заявление, подождал — разрешили оборудовать там цех. Все. В остальных же случаях дело затягивалось на годы какой-то волокиты.

Бизнесмен ведет по купленной территории, но хозяином себя здесь не чувствует. Маленькие симпатичные березки, которые росли вдоль школы в момент покупки, сегодня перегнали крышу и идут дальше. А Сергей — нет. Рядом приходят в упадок горы стройматериалов, которые так и не послужили иностранным гостям. Жаль, они не растут, как березы.

— При покупке глобально разбираться времени не было. Я быстренько все просчитал, проверил основные документы и расплатился: нужно было торопиться. Потом же начали возникать нюансы, целый пласт проблем. Идея с агроусадьбой отвалилась. Решил, что надо бить землю на участки и продавать дома.

Обратился в райисполком, там сказали делать проект реконструкции. Ладно, думаю, сделаем. Подаю заявление на разрешение — думают месяц. Потом восемь месяцев делаем проекты, утверждаем их. Тут, оказывается, еще и регистрация нужна — регистрируем. Нужно на участки разбить — разбиваем. На все это уходит около двух лет и бог знает сколько денег — за каждое действие немаленькая сумма.

В общем, первые два дома я с горем пополам продаю, вот только ухожу в такой минус! На всех этих операциях я потерял очень крупную сумму, которую и близко не смог покрыть. В деревне дома совсем недорого стоят. За $20 тыс. можно купить роскошный коттедж, а здесь-то все попроще. На селе некоторые домики и за $3 тыс. продают, — рассказывает предприниматель. — У меня, конечно, дома самые обычные, но там есть все удобства. Я подвел в деревню газ, водопровод — прямо к участку. В домах есть и печное отопление — обои поклеил и живи. Было бы людям хорошо, но нет.

Вскоре первый дом занимает многодетная семья, которая берет в аренду соседнюю заброшку и открывает небольшой продуктовый (до работы им буквально метров десять). Вторую постройку занимает дембель из соседней деревни, решивший наконец остепениться. Обкладывает дом кирпичом (об голову не разбивает), делает пристройку, заменяет старый шифер металлочерепицей и получает вполне приличное жилье за небольшие деньги. Остальные же три дома продолжают грустить и завидовать чужому счастью — у них все еще никого нет.

Как объясняет Сергей, после отделения первых двух участков система ломается и почему-то перестает работать. С его слов, уже несколько лет он просто не может оформить дома как отдельные постройки.

— Куда ни прихожу, все только крутят в носу резьбу большую и малую, долго думают и говорят «нет». Один проект сделал — плохо, второй — опять плохо. Почему первые два участка разделить можно было, а другие два — нет, никто мне объяснить не может. Я уже потерял кучу денег и весь интерес к этому так называемому бизнесу, но хочется же довести дело до конца.

На мой взгляд, некоторые чиновники на местах просто не знают, как действовать. Я как ни приеду, все на больничном, в отпусках, забывают документы, переносят встречи, просят принести справку или еще чего — просто гоняют шайбу туды-сюды, туды-сюды, а воз и ныне там. Начинаю ругаться — они во всем меня винят.

Баня не парит

Еще один непутевый объект Сергея находится совсем неподалеку — на окраине Столбцов. Старую баню 1907 года постройки он тоже купил в порыве эмоций, тоже за копейки. Это здание мужчина надеялся превратить в жилой дом, но не вышло. Потом хотел возродить банную традицию, но снова не задалось. По словам бизнесмена, практически сразу после подписания документов ему четко дали понять, что оборудование здесь жилого дома просто невозможно: не положено.

— Здание я изначально покупал под реконструкцию, в договоре этот момент был прописан. Но когда начал фактически оформлять документы, мне прислали ответ: мол, здание находится менее чем в 50 метрах от первого рельса железной дороги, а потому такая смена назначения невозможна.

Ладно, думаю, давайте тогда я здесь сделаю офис или баню воскрешу. Иду подавать документы, а мне снова запрещают. В итоге сделать с этим объектом я ничего не могу. А из-за того, что здание я официально не эксплуатирую, налог должен платить в десятикратном размере — а это, между прочим, 1800 рублей в год. Вот и заработал!

Возмущает мужчину и тот факт, что баня находится в такой же удаленности от железнодорожных путей, как и все остальные постройки на улице. «Всем можно, а мне нельзя?» — недоумевает Сергей.

В последнее время Сергей использует здание под офис компании своей дочери, еще часть отведена под жилье для сотрудников. Во время нашего приезда в старой бане кипит жизнь: готовится ужин, идет телевизор, топится печка. Сергей говорит, что пока просто оставил все как есть и не предпринимает активных попыток решения проблемы. Говорит, устал биться лбом.

От части своих приобретений мужчина уже отказался: снес постройки и вернул землю. Стать полноценным хозяином некоторых все еще надеется, хотя больших надежд на них уже и не возлагает.

А может, все было наоборот?

Чтобы услышать вторую сторону конфликта, мы обратились в Столбцовский райисполком. Там с нами тоже «поиграли в хоккей», но в конце концов все же согласились дать небольшой комментарий.

— Ни о каких четырех или пяти годах речи не идет, у нас есть все даты. Впервые дочь гражданина Кривко обратилась к нам по поводу раздела участков только 23 октября 2017 года. В этот же день нами было подготовлено поручение проектному институту «Белгипрозем». Однако оплатила первый этап работ Кривко только 16 января 2018 года. К этому моменту «Белгипрозем» имел право возвратить документы, но там все же подождали. Второй этап и вовсе был оплачен только 24 мая. Несмотря на все это, уже 10 июля сотрудники приняли решение о разделе земельного участка. С тех пор никакого развития не было. Кривко снова не явилась, и на данный момент уже истек срок действия документа. Сейчас мы будем готовить новое решение, — прокомментировала начальник отдела землеустройства Столбцовского райисполкома.

Все слова о том, что бизнесмен пробовал добиться оформления документов столько лет, там опровергают, но мотивов его объяснить не могут. О проблемах с баней там тоже хорошо знают, однако утешить предпринимателя, увы, не могут.

— Дело в том, что здание находится в непосредственной близости от железнодорожных путей. Действительно, дома по соседству находятся на таком же удалении, но все постройки были введены в эксплуатацию еще во времена СССР, когда санитарные нормы были совершенно другие. В 2013 году вступило в силу новое постановление Министерства здравоохранения, которое запрещает размещение жилых домов вблизи железных дорог. На этом основании мы дали Кривко отказ. Также нами было разъяснено, что на этом месте может быть размещена гостиница или хостел — место для временного пребывания людей. Кроме того, обращался собственник и с вопросом размещения бани, на что ему было предложено разработать предпроектную документацию. На этом все и остановилось. Он ее не разработал. Или же разработал, но не предоставлял, — пояснили в отделе архитектуры и строительства.

Естественно, Сергея Кривко такие ответы никоим образом не удовлетворили, но столь скорого решения вопроса мужчина и не ждал.

— Я бизнесом всю жизнь занимаюсь, работал во многих сферах. Сейчас у меня тоже есть компания, я помогаю дочери вести дела (формально все эти постройки ей и принадлежат), но, как оказалось, даже опытному человеку с двумя высшими образованиями и юридическими навыками сложно со всем этим бороться. Надо быть очень богатым человеком, чтобы так развлекаться, — вздыхает предприниматель.