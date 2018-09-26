Взрыв на «Могилевдреве»: МЧС раскрыло подробности 8 26.09.2018, 9:40

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На момент ЧП в цехе находилась рабочая смена в составе мастера и 8 рабочих.

На предприятии «Могилевдрев» поздно вечером 25 сентября произошел взрыв. Пострадали 6 человек. ЧП случилось примерно в 18.30. В это время в цеху находилась рабочая смена — 9 человек. Пострадавшие с ожогами доставлены в больницу, одна женщина переведена в Минск.

Могилевский ГОЧС рассказал подробности вчерашнего взрыва на мебельной фабрике «Могилевдрев», в результате которого пострадали человек.

Сообщение о взрыве в мебельном цехе № 1 «Могилевдрева» по переулку Гаражному поступило в МЧС в 18:38 26 сентября. На момент ЧП в цехе находилась рабочая смена в составе 1 мастера и 8 рабочих.

В результате ЧП пострадали 6 человек. Пятеро госпитализированы в больницы Могилева. Одна из пострадавших — женщина 1961 г.р. — с ожогами 60% тела доставлена в Минскую городскую клиническую больницу скорой помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что медики оценивают как тяжелое состояние троих пострадавших с 40% ожогов тела.

Взрыв произошел в покрасочной камере мебельного цеха. Он разрушил саму камеру, а также стены цеха на площади 300 кв.м., 6 оконных блоков и остекление.

Проверку происшествия проводит Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета РБ. На предприятии изымается техническая документация, допрашиваются должностные лица. Выясняются причины взрыва. По итогам проверки будет принято процессуальное решение об открытии уголовного производства