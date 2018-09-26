Болтон: США не позволят обойти санкции против Ирана 26.09.2018, 9:58

Джон Болтон

Америка будет непреклонно наращивать санкционное давление.

Советник президента США Дональда Трампа по безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не позволит Евросоюзу свести на нет санкции против Ирана, передает Reuters.

Болтон пообещал, что США будут "агрессивно и непреклонно" наращивать санкционное давление на Иран и требовать того же от других стран.

"Мы не собираемся позволить Европе или кому-либо еще обходить наши санкции", - заявил Болтон.

Он отметил, что ожидает от покупателей иранской нефти к 4 ноября свести импорт до нулевого уровня. Санкции вступают в силу 5 ноября.

"Банки и системы обмена финансовой информацией, такие как SWIFT, должны обратить пристальное внимание на свои дела с Ираном и задаться вопросом о том, стоит ли этого такого риска. SWIFT должна следовать примеру растущего числа компаний... которые пересмотрели свои дела с иранским режимом", - сказал Болтон.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз намерен создать специальный финансовый институт, чтобы обеспечить финансовые операции с Ираном в обход американских санкций.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана. Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение в том, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Затем Вашингтон расширил санкции против Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать у него нефть под угрозой санкций в отношении компаний-закупщиков.

Иран в ответ пожаловался в Международный суд ООН, а также объявил, что если экспорт иранской нефти будет блокирован, то он перекроет поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив. Через этот пролив идет около 20 процентов всего мирового экспорта нефти.