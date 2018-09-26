Вадим Скрипченко: Ничто не предвещало такого поворота событий 1 26.09.2018, 10:11

1,120

Белорусский тренер прокомментировал увольнение из клуба «Арарат-Армения».

Белорусский тренер Вадим Скрипченко, уволенный из клуба «Арарат-Армения», прокомментировал «Прессболу» решение руководства.

«Прямо скажем, для меня это было полной неожиданностью. Ничто не предвещало такого поворота событий. Да, команда находилась в середине таблицы, но отставание от лидирующих «Лори» и «Бананца» вовсе не критично — пять очков, и все еще впереди. К тому же мы успешно стартовали в Кубке страны.

Однако руководство клуба посчитало иначе. Во вторник, когда я уже собирался проводить в Ереване тренировку, приехал генеральный директор и объявил коллективу, что принято решение о моем увольнении за неудовлетворительные результаты. Меня, увы, поставили перед фактом, и пришлось этот вердикт принять», – сказал Скрипченко.

Скрипченко проработал в клубе почти два месяца. Под его руководством «Арарат-Армения» провел в чемпионате страны 8 матчей и 11 очками занимает пятое место.