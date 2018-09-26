«Три иуды» Путина Игорь Яковенко

26.09.2018, 10:38

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

К концу второго десятилетия на фасаде кремлевского режима появились трещины.

Когда генерал Конашенков, министр Шойгу, а вслед за ними и Путин обвинили Израиль в гибели российского самолета ИЛ-20, для "еврейских истребителей" настал момент истины. Речь не об израильских пилотах F-16, которые по утверждению генерала Конашенкова "подставили" доверчивый российский самолет-разведчик под удары сирийских ПВО, а затем коварно "прикрывались" его тушей от этих ударов. Вранье Конашенкова-Шойгу и примкнувшего к ним Путина было очевидным с самого начала, а после того, как главком ВВС Израиля Норкин доказал, что F-16 улетели с места трагедии значительно раньше чем туда дополз тихоходный ИЛ-20, и смышленые бойцы Асада били своим подслеповатым С-200 в пустое небо, в котором никого, кроме российского самолета не было, поверить в это вранье стало возможно только по большой служебной необходимости.

Так вот, когда российское начальство стало оголтело лгать про "вину Израиля", момент истины настал для тех бойцов путинских информационных войск, которые беспрерывно трясут в телевизоре своим еврейством для того, чтобы от имени еврейского народа всех, кто против Путина, обвинять в юдофобии и причастности к Холокосту. Нет ни малейших сомнений в том, что и Владимир Соловьев, и Евгений Сатановский и Яков Кедми внимательно изучили все обстоятельства дела в том числе и 40-страничный доклад главы ВВС Израиля, и ни у одного из них не осталось ни малейших сомнений в том, что никакой "вины" Израиля в гибели российских офицеров нет, а вранье российского начальства это просто очередной кровавый навет на евреев, которых наветов за последние 2 тысячи лет было неисчислимое множество.

У этой тройки были три возможности: встать на сторону истины, то есть, поддержать невиновность Израиля, врать вместе с Конашенковым и Шойгу, или промолчать. Первый вариант для них невозможен, поскольку означал расставание с кормушкой. Наиболее разумным был третий вариант: промолчать. Не думаю, что Соловьева в этом случае уволили бы, а Сатановский и Кедми лишились бы своих гешефтов в России. Все трое выбрали второй вариант. Все трое поддержали очередной кровавый навет на евреев.

Последним совершил предательство своего народа Соловьев. В своей авторской программе "Москва. Кремль. Путин" он заявил: "По сути, израильские истребители F-16 подставили наш самолет под огонь сирийских ПВО". Я дважды пересматривал этот фрагмент и пытался обнаружить какие-то следы внутренней борьбы на лице Соловьева. Не обнаружил. Предал и пошел врать дальше.

"Умные люди не попадают в такие ситуации, из которых потом надо выкручиваться", - заявил прокремлевской газете "ВЗГЛЯД" Яков Кедми, комментируя действия израильских военных. "Сам факт обстрела объектов, находящихся вблизи российских войск или российских баз, является, на мой взгляд, безответственным и непродуманным. И какие бы цели там ни были – они не оправдывают этого неосторожного и непрофессионального обстрела. В таких вещах нужно вначале думать и принимать во внимание все факторы", - сообщил Кедми. Нет ни единого мига сомнений в том, что Кедми все прекрасно понимает. И то, что иранские войска, целью которых является нанесение ударов по Израилю, специально размещают свои объекты вблизи российских баз. И то, что если бы Израиль "принимал во внимание все факторы", как советует пенсионер Кедми, то никакого Израиля уже не было бы. И, тем не менее, соучаствует в кровавом навете на свою страну.

Для Евгения Сатановского ложь – это его стихия. Вот его очередная ложь: "Раздолбайство не менее опасно, чем прямое враждебное действие. Поэтому оно недопустимо. Это цена вопроса – человеческие жизни. И совершенно четко сказано, что поверхность "ИЛ" несопоставима для любой тепловой ракеты, самых первых модификаций, с поверхностью "Фантома". Автоматически. Не потому, что сирийцы хотели этого. А просто автоматически ракета ориентируется по максимальной цели. Ну она и сориентировалась… И вот Шойгу абсолютно точно сказал, что, ребята, вы просто проразгильдяйничали, в рамках наших договоренностей. Мы оставляем за собой право реагировать, вот и все".

Тут ложь двойная. Во-первых, Шойгу говорил не о "раздолбайстве", а именно о враждебных действиях Израиля, которые выразились в том, что "подставили" и "прикрылись". А во-вторых, Сатановский, который лжец, но точно не дурак и не невежда, не мог не знать, что никаких "Фантомов" в этот момент в данном участке сирийского неба не было, а значит все разговоры про "раздолбайство" и "разгильдяйство" должны относиться исключительно к воинству Асада и его российским инструкторам…

Когда осенью 2010 года снимали Лужкова, и его верный зам Ресин вовремя сориентировался, мгновенно прозрел и принял участие в травле своего шефа, которому до этого долгие годы лизал задницу, Иосиф Кобзон тогда сказал Ресину: "Ты не еврей, ты Иуда!". Эти же слова можно адресовать сегодня тройке путинских "еврейских истребителей": Соловьеву, Сатановскому и Кедми.

Путин "изменил" России

Путин, как известно, женат на России. Но к концу второго десятилетия в их семейной жизни появились трещины. Причина банальна – деньги. Их становится все меньше, а путинские расходы – все больше. Когда Путин решил отобрать пенсию, в некоторых частях огромного тела России стало зарождаться подозрение, что супруг не столь идеален, как это казалось ранее, и что верить ему столь безоговорочно может быть и не стоит.

Проявилось это самым непосредственным и конфузным образом во втором туре голосования на губернаторских выборах, где во всех четырех регионах проиграли ставленники Путина, действующие губернаторы, в руках которых были не только неограниченные административные ресурсы, но и благословение президента, которое фактически приравнивалось до сих пор к божьему помазанию.

В итоге – полный провал. Помазание на деле обернулось черной меткой. Причем проиграли путинские подставным игрокам которых долго подбирали в качестве мешков для показательного избиения. Сергей Фургал из ЛДПР был мало кому известен в Хабаровском крае до выборов и в ходе избирательной кампании никак себя не проявил, но путинские так достали дальневосточников что они отдали пустому месту по имени Фургал аж 69,6%, а весь админресурс и принадлежность к путинской команде Шпорта при "взвешивании" на весах народного волеизъявления потянули лишь на 18%. Губернатора Хакассии Зимина, проигравшего в первом туре, во избежание позорного поражения заставили сняться с пробега. Владимирская начальница Светлана Орлова проиграла никому доселе не известному члену ЛДПР Сипягину с разрывом почти в 20%: 57% у Сипягина против 37,5% у Орловой. Глава Приморья Тарасенко проиграл коммунисту Ищенко, в самом конце спохватился, объявил себя победителем, был пойман за руку и после отмены результатов с позором отказался продолжать борьбу.

То есть, даже на абсолютно зачищенных, абсолютно фейковых выборах люди голосуют за кого угодно, только не за путинских ставленников. Это означает крах всей конструкции путинской России, которая держалась до сих пор на принципе: "Россия – это Путин, Путин – это Россия". Поскольку в реальной жизни Кремль изменить мало что может, а то что может, меняет исключительно в худшую сторону, то стали менять картинку в телевизоре.

В программе "Москва. Кремль. Путин" от 23.09.2018 была показана сцена невероятного, поистине вселенского приступа любви к Путину. Женской любви. Этот приступ случился на Втором Евразийском женском форуме, который прошел на минувшей неделе в Санкт-Петербурге. Большинство делегатов форума были женщины из России. Понятно, что это были лучшие женщины. Такие как, например, Валентина Матвиенко, Мария Захарова, Елена Ямпольская, Светлана Орлова или Маргарита Симоньян. Нет, иностранки тоже были. Из Ботсваны, ну, и конечно из Зимбабве.

Для рассказа о том, как эти лучшие женщины мира при виде Путина потеряли разум и бросились к нему, чтобы прикоснуться к своему кумиру и сфотографироваться с ним, Соловьев позвал свидетельницу и участницу этой акции, Маргариту Симоньян. "За все время, что я работала в путинском пуле, - откровенничает Симоньян, - я никогда в жизни такого не видела. Это главные женщины мира (список некоторых из главных женщин мира, включающий саму Симоньян, я выше привел – И.Я.), они как ненормальные, как за последним трофеем бросились к Путину и полчаса его не отпускали". Когда Соловьев поинтересовался реакцией Путина на всеобщее женское обожание, глаза Симоньян масляно заблестели и она стала объяснять, что "девушки там были очень привлекательные" (см. выше перечень некоторых девушек), а "президент у нас мужчина холостой, хотя и женатый на России"…

"А почему женщины так реагировали на Путина?" - озабоченно спросил Соловьев. И тут же получил необходимый ответ: "Люди видят в России и Путине последний оплот здорового консерватизма". После чего Симоньян стала рассказывать об ужасах феминизма на Западе, о том, что только в России можно чувствовать себя женщиной и в конце решительно заявила: "С гендерной дискриминацией я (в России) не сталкивалась!". Было бы неплохо познакомить главного редактора RT с официальными – сильно заниженными – данными о гендерном насилии в России, по уровню которого наша страна несколько уступает Афганистану, Конго и Сомали, но намного опережает любую из стран Запада…

Трудно сказать, какую долю российских женщин Соловьев и Симоньян смогли заразить этой картинкой вселенской страсти к Путину. Но есть сильное подозрение, что по мере того, как россиянки все больше будут сталкиваться с прелестями пенсионной реформы, а также с последствиями санкций, подобные сюжеты в телевизоре будет вызывать у них только приступы ненависти к президенту и его придворным лжецам.

Святой Спиридон

Поскольку на Путина уже положиться нельзя, на помощь России вызвали святого Спиридона Тримифунтского. Фильм про него снял Аркадий Мамонтов, который ранее прославился трилогией "Провокаторы", где нагородил массу лжи про группу Пусси Райот, а также упражнялся в изготовлении лживых лент про "фашизм" в Украине, "содомию" в Европе и "продажную российскую оппозицию". Теперь Мамонтов снял кино про святого Спиридона, который жил в 3 веке на Кипре, а теперь вот, приехал спасти Россию.

У этого Спиридона есть одна особенность: он постоянно вылезает из свой раки и бродит по земле. То есть, этот христианский святой ведет себя как зомби в религии вуду. И так 17 веков подряд. В результате его тапочки постоянно изнашиваются и монахам приходится ему покупать новые, на что требуется много денег. А старые тапочки Спиридона монахини разбирают на ниточки и эти ниточки паломники хранят как святыни.

Мамонтов озабоченно спрашивает, поможет ли Спиридон России? Игуменья Варвара убеждена: "Святитель Спиридон – очень поможет!". Никаких сомнений в этом нет и у паломницы Татьяны: "Конечно, поможет! Спиридон – это русский святой!". Сам епископ Спиридон Тримифунтский, умерший 1670 лет назад, в селении Треметусия на острове Кипр, был бы крайне удивлен, что его считают русским, поскольку о таком народе в те времена никто не слышал и самого этого народа еще несколько столетий на свете не было.

Фильм Мамонтова производит сильное впечатление. Такое ощущение, что это репортаж из "темных веков" Средневековья. Монахи, все как один, с жирными тушами, не помещающимися в кадр, рассказывают о чудесах исцеления, постоянно творимых Спиридоном. Протоиерей Андрей Ткачев, скрестив холеные ручки на выдающемся чреве вещает, что "материя способна впитывать святость", а "главная проблема нашей цивилизации в том, что мы – очень богаты!". Сам Аркадий Мамонтов с видимым трудом тащит свою дебелую тушу мимо длинной очереди российских паломников, которые стоят часами, чтобы припасть губами к стеклу, за которым хранятся мощи Спиридона. Паломники, как правило, худые и плохо одетые с глазами, горящими фанатичным огнем. Паломница Яна рассказывает Мамонтову, как она "год ничего не делала, а потом начала молиться" и Спиридон дал ей хорошую мысль и теперь у нее "все хорошо и есть свой бизнес". Любить Спиридона, оказывается, выгодное дело. Но не всегда."Император Павел Первый тоже любил Спиридона", - зачем-то невпопад сообщает Мамонтов, который, видимо, прогуливал уроки истории и не в курсе, чем для Павла Первого обернулась эта любовь к греческому святому.

За прошлое столетие Россия дважды переживала гибель империи. И оба раза эта гибель сопровождалась тремя сопутствующими обстоятельствами. Во-первых, обе империи ввязывались в совершенно бессмысленные войны, в первом случае это была Первая мировая, во втором – Афган. Во-вторых, и в Российской империи и в СССР власть перед крахом полностью утратила всякое представление о происходящем в стране. И, в-третьих, в обоих случаях перед концом империи случался кризис идеологии. В путинской России присутствуют все три составляющие. Россия ведет целых две абсолютно бессмысленные войны, в Сирии и в Украине. Результаты довыборов показали, что Кремль совершенно не понимает, что происходит в регионах. А, поскольку никакой идеологии у путинских сроду не было, то народ усиленно потчуют средневековым мракобесием, а-ля распутинщина. Похоже, империя снова, в очередной раз, упадет на головы своим подданным, и тут самое главное не позволить соорудить из ее останков новую "великую и неделимую Россию".

Игорь Яковенко, blogspot.com