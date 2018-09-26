ИП из Орши выиграл суд у чиновников 26.09.2018, 10:49

Предприниматель победил в конкурсе на пассажирские перевозки, но неожиданно был отстранен от деятельности.

Конкурс на пассажирские перевозки в Орше проходил 14 апреля и был организован Витебским областным коммунальным транспортным унитарным предприятием «Оператор перевозок». Предприниматель подал заявку на один из маршрутов и по итогам конкурса был признан победителем, сообщает orsha.eu.

Однако, 23 апреля при оформлении протокола по результатам проведённого конкурса, простым большинством голосов членов комиссии было принято решение о недопуске конкурсного предложения этого ИП к участию в конкурсе. Он не предоставил копию справки о владении или пользовании автобусом, что в ВОКТУП сочли основанием для передачи маршрута другим бизнесменам — частному транспортному унитарному предприятию «Э».

В судебном заседании, которое состоялось 15 августа, ВОКТУП «Оператор перевозок» указал, что считает себя ненадлежащим ответчиком, в удовлетворении исковых требований просил отказать, поскольку нарушений, достаточных для отмены проведенного конкурса, не имеется. Его поддержал представитель Оршанского районного исполнительного комитета, который заявил, что нарушений при проведении конкурса не было, сообщает ННВ.

Однако суд, с учётом доказательств, имеющихся в материалах дела, пришёл к выводу, что ответчиком при проведении конкурса были допущены существенные нарушения, которые повлияли на результаты конкурса. По решению Экономического суда Витебской области результаты торгов — конкурса на право выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении признаны недействительными. ВОКТУП «Оператор перевозок» обязали выплатить в пользу предпринимателя 245 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

По заявлению ответчика поданная им апелляционная жалоба оставлена без рассмотрения, сообщает пресс-служба экономического суда Витебской области. Решение суда первой инстанции 19 сентября вступило в законную силу.