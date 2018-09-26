Минздрав: Часть пострадавших от взрыва на «Могилевдреве» перевезут в Минск 26.09.2018, 10:58

Утром в столицу доставили первую из сотрудниц предприятия.

Пострадавшим в ЧП на "Могилевдреве" оказывается медицинская помощь, некоторых из них решено перевезти из Могилева в Минск, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси в среду, передает interfax.by.

"Рано утром, после консультации и обследования, одна пациентка (в крайне тяжелом состоянии) была госпитализирована в Республиканский ожоговый центр Больницы скорой медицинской помощи Минска. Сегодня планируется перевод в Минск еще нескольких пациентов", - проинформировала пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Она также отметила, что в ночь с 25 на 26 сентября в Могилев прибыл для консультации главный внештатный комбустиолог Минздрава доцент кафедры пластической хирургии и комбустиологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Алексей Часнойть.

Как сообщалось со ссылкой на СК, по предварительной информации, взрыв на "Могилевдреве" произошел вечером 25 сентября около 18 часов 30 минут в лакокрасочном цехе предприятия. В результате произошло возгорание данного производственного участка. Сотрудники МЧС пожар ликвидировали.

На момент взрыва в производственном помещении находилось шесть работников. С термическими повреждениями различной степени тяжести они были госпитализированы – в Могилевскую больницу №1 и Могилевскую больницу скорой медицинской помощи.

В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, изымается документация предприятия, в том числе регламентирующая технику безопасности на производстве. Опрашиваются очевидцы, а также должностные лица ОАО "Могилевдрев".