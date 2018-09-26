Ценам на нефть предсказали обвал по сценарию 2008 года 1 26.09.2018, 11:05

Заключение сделали аналитики Bank of America.

Радость крупнейших экспортеров нефти, сокративших добычу ради повышения цен, может оказаться недолгой, пишет finanz.ru.

Чем выше забираются нефтяные котировки - тем больше вероятность того, что на рынке повторится сценарий 2008 года, когда резкий взлет закончился крахом из-за критического сжатия спроса, предупреждают аналитики Bank of America Merrill Lynch в обзоре "Global Energy Weekly: Oil supply shock deepens".

На торгах во вторник цена Brent обновила максимумы с ноября 2014 года и превысила 82 доллара за баррель на фоне решения ОПЕК и России отказаться от увеличения добычи, которого требовала администрация США.

Дополнительные объемы нужны рынку, чтобы компенсировать поставки из Ирана, выпадающие из-за санкций, указывают в BofA. Давление Вашингтона на клиентов Тегерана пока приносит больше плодов, чем ожидалось: Южная Корея и Япония полностью прекратили импорт, а Индия сократила его почти вдвое.

Рынок недосчитается 1 млн баррелей иранской нефти в день, считают в банке: с учетом коллапса нефтяной промышленности Венесуэлы, потерявшей треть добычи, или 600 тысяч баррелей ежедневно, нехватка поставок возникнет уже в 2019 году.

Спрос будет превышать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки - это поднимет цены до 95 долларов за баррель Brent к началу лета следующего года.

Американский сланец полностью компенсировать дефицит не сможет: крупнейший в США бассейн Permian, дающий 3,5 млн баррелей в день, или треть всей добычи по стране, сталкивается с логистическими ограничениями. Трубопроводных мощностей, необходимых чтобы транспортировать сырье в достаточном объеме, на данный момент в регионе просто нет.

Все это делает сценарий шокового скачка цен вполне возможным, пишут аналитики BofA. Ценами выше 100 долларов за баррель уже грезят крупнейшие нефтетрейдеры - Trafigura и Mercuria Energy Group считают, что котировки станут трехзначными уже в следующем году.

Для рынка такой сценарий негативен, поскольку закончится падением спроса и обвалом котировок, предупреждает BofA: под ударом окажутся крупнейшие импортеры нефти из числа развивающихся стран, которые уже переживают отток капитала и резкое падение национальных валют.

Пороговый уровень - 120 долларов за баррель Brent: если цены поднимутся выше - начнется критическое разрушение спроса на рынках EM, предупреждает банк. Страны - от Индии до Китая - буду вынуждены сокращать закупки сырья и бороться с инфляцией, неизбежной из-за дорожающих энергоносителей.

Ситуацию усугубляет резкий рост долга в развивающихся странах и риск дальнейшего оттока капитала в США в связи с налоговой реформой и введением пошлин, говорится в обзоре BofA.