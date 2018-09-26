Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич

26.09.2018, 11:15

Валерий Карбалевич

В преддверии саммита в Сочи официальный Минск старался демонстрировать «союзническую верность».

Так, с 6 по 12 сентября были проведены одни из самых крупных в суверенной истории Беларуси командно-штабные учения. При этом важно обратить внимание, что почти одновременно (11-17 сентября) в России прошли стратегические маневры российских вооруженных сил «Восток-2018». Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, подобных масштабных мероприятий по боевой подготовке не было в стране с 1981 года. И сразу возникает предположение, что белорусские учения были скоординированы с российскими.

Следующий сюжет. Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) выразил протест против действий Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви, поддержав позицию Русской православной церкви.

И на этом благостном фоне как гром среди ясного неба появилась скандальная монография Московского государственного института международных отношений (МГИМО), которая дает прогноз развития международной обстановки по странам и регионам, в том числе, Беларуси. Ее авторы в принципе исключают существование в будущем независимой Беларуси.

По их мнению, наша страна должна объединиться, точнее, присоединиться к России, ибо, как они считают, процесс интеграции с РФ носит объективный характер. У авторов нет сомнения насчет необходимости использования силового сценария по образцу присоединения Крыма, если какие-то силы (А. Лукашенко, Запад, прозападная оппозиция) попытаются помешать «объективному» историческому процессу единения двух стран. Лукашенко рассматривается как препятствие реализации этой задачи.

До сих пор алармистские сценарии о перспективах и судьбах Беларуси печатались в маргинальных (желтых или шовинистических) российских СМИ. Теперь же подобные мотивы мы видим в научном исследовании ученых, экспертов, работающих под брендом МГИМО. Напомню, что этот институт является структурой МИД России, что придает данной работе совершенно иной ранг и статус.

Вполне закономерно, что после публикаций в белорусских независимых СМИ об этом исследовании, возник скандал. Книга была снята с сайта Центра военно-политических исследований МГИМО. Конфиденциальные источники в Москве сообщают, что с автором, написавшим две страницы о Беларуси, прекращено сотрудничество, а руководство МГИМО сообщило белорусским властям, что не разделяет точку зрения этого эксперта.

На самом деле, публикации российских СМИ о Беларуси, и фрагмент монографии МГИМО отражают настроения общества и элиты России, которые сильно изменились после Крыма. Сегодня российский социум психологически живет в состоянии войны, крепости в осаде. Общество РФ руководствуется принципом: кто не с нами, тот против нас. Поэтому белорусский нейтралитет воспринимается очень болезненно.

Тем большее возмущение в России вызывает то обстоятельство, что Беларусь — не просто союзник. Это страна, которой РФ оказывает большую экономическую помощь. Россияне считают, что вассал, которого они кормят, должен быть послушен. Ведь непослушный нахлебник — это нонсенс.

Вполне естественно, что официальный Минск стремится диверсифицировать внешнюю политику, экономические отношения, нормализовать отношения с ЕС, дружить с Китаем, искать новые рынки сбыта в Европе, Азии.

В этом контексте следует рассматривать официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан. Белорусско-узбекские отношения являются хорошей иллюстрацией того постулата, что сотрудничество между государствами с авторитарными режимами сильно зависит от личных взаимоотношений их лидеров.

У Александра Лукашенко и прежнего правителя Узбекистана Ислама Каримова было персональное неприятие, конфликт. Раздражение друг другом выливалось в публичные споры, взаимные уколы.

Лукашенко за годы правления Ислама Каримова дважды посещал Узбекистан, но назвать это полноценными визитами было трудно. В Минске даже не было узбекского посольства, оно было открыто лишь в июне 2018 года, через два года после смерти прежнего президента Узбекистана. Показательно, что Александр Лукашенко не приехал на похороны Ислама Каримова. Попрощаться с президентом Венесуэлы Уго Чавесом Лукашенко полетел через океан, а в Ташкент не поехал...

Словно по контрасту, личные отношения Александра Лукашенко и нового президента Узбекистана Шавката Мирзиеева сложились хорошие. Поэтому и визит Лукашенко прошел относительно успешно.

Товарооборот между странами сравнительно небольшой. Несколько последних лет он составлял немногим более $100 млн в год. Во время визита официальные лица торжественно объявили, что по итогам 2017 года он вырос на 60%, достигнув $131 млн. Но надо учесть, что в 2016 году белорусско-узбекский товарооборот упал до $64 млн.

В ходе визита А. Лукашенко в Ташкенте состоялся бизнес-форум, в ходе которого стороны подписали 82 экспортно-импортных соглашения.

Развивается военно-техническое сотрудничество между странами. В марте Узбекистан посетил министр обороны Беларуси Андрей Равков. Минск выразил готовность отремонтировать и модернизировать узбекскую бронетехнику и летательные аппараты.

Всего по итогам встречи стороны подписали 16 документов, которые предусматривают развитие сотрудничества в разных сферах. Государственные СМИ, как обычно, вещают о грандиозных перспективах двустороннего сотрудничества.

Но богатый опыт международных визитов Лукашенко показывает, что между планами и их практической реализацией существует большая дистанция. В действительности осуществляется лишь небольшая часть проектов.

Узбекистан — многонаселенная (31 млн жителей) страна. Но емкость рынка определяется не количеством населения, а его платежеспособностью. Узбекистан — страна бедная.

К тому же проекты, реализуемые по команде сверху, на основе договоренностей между лидерами государств, как правило, экономически плохо обоснованы. Когда начинают считать деньги, коммерческую выгоду, то выясняются неприятные вещи. Об этом, в частности, свидетельствует печальный опыт сотрудничества Беларуси с той же Венесуэлой.

Валерий Карбалевич, sn-plus.com