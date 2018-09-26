Вадим Девятовский: Главный тренер сборной – наш специалист, сумеет отделить мух от котлет 26.09.2018, 11:23

Вадим Девятовский

В Беларуси определились с наставником сборной по легкой атлектике.

В эфире передачи "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" глава федерации легкой атлетики Беларуси Вадим Девятовский ответил на вопрос касательно нового главного тренера сборной, сообщает pressball.by:

- Я никогда ни одного лишнего скажу. Потому что за каждое слово надо отвечать. Что касается наших надежд на Токио… Их круг был сразу определен после Рио-2016. Эти люди должны иметь все. Ведь легкая атлетика — это Королева спорта, где разыгрывается больше всего медалей. Чем больше у нас будет шансов подняться на олимпийский пьедестал, тем лучше. Радует сейчас, что свои лучшие результаты наши спортсмены показывают за рубежом.

На том же чемпионате Европы в Берлине, куда от нас, кстати, поехали 38 человек. И это большой комплимент сборные, так как сейчас очень высокие нормативы. Они год от года в целях увеличения зрелищности поднимаются. С учетом этих реалий мы однозначно движемся вперед. Текущие выступления позволяют рассчитывать, что через два года в Токио мы не только удержим высокую планку, но и приумножим достижения. Есть те, благодаря кому можно прогрессировать.

Что касается главного тренера сборной, то кандидатура уже определена. Могу сказать, что это наш специалист. Его все знают, да и он — всех. Это главный момент, поскольку очень важно, чтобы тренер знал, что происходит внутри, всю кухню. Умел, как говорил один политик, отделять мух от котлет. Потому что времени у нас до Игр уже мало, практически нет, чтобы кто-то приходил извне. Немаловажная задача — чтобы тренер смог найти индивидуальный подход к каждому атлету и продлить его спортивный век. Как говорится, нельзя всех махануть под одну гребенку.