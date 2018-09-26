Под новые санкции США попали две компании из Беларуси 26.09.2018, 11:46

1,014

Обе фирмы зарегистрированы на проспекте победителей в Минске.

США 26 сентября вводит санкции в отношении 12 российских компаний и двух резидентов Беларуси с иранскими корнями. Список опубликован на сайте Федерального реестра США.

В отношении компаний из черного списка будет с 26 сентября введен режим экспортного лицензирования на продукцию. Компании внесены в списки в связи с «деятельностью против национальной безопасности или внешнеполитическим интересам США».

В список компаний, для которых вводятся ограничения в торговле, два зарегистрированных в Беларуси юрлица, сообщает tut.by.

В частности, речь идет о Nilco Group, компании с офисами в Москве и Тегеране, которая включена в список по обвинению в материальной поддержке иранской ядерной программы. Второе лицо — зарегистрированный по одному адресу с Nilco Group на проспекте Победителей в Минске Мохамед Гассем Наджаф (Mohammad Ghassem Najafi).

Компания Nilco Group была создана в 1999 году в Москве для торговли в странах СНГ. Дочерние компании группы в России, Украине, Беларуси, Литве, Иране, Турции и Сингапуре торгуют зерном, нефтепродуктами, сталью, лесоматериалами, оказывают портовые услуги.

В списке также российские Научно-исследовательский институт «Вектор» («Ростех»), ПАО «Информационные технологии и коммуникационные системы» («Инфотекс»), «Сайрус Системс», ФГУП НПП «Гамма», которые, по оценке американских властей, способствовали деятельности российских хакеров.

Под санкции попали и ульяновский «Аэрокомпозит», «Технология» (входит в «Ростех») и другие.