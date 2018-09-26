Какие купюры чаще всего подделывают в Беларуси 2 26.09.2018, 12:19

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Меньше всего фальшивомонетчиков интересуют белорусские рубли.

В Беларуси стало меньше поддельных денег. За первое полугодие 2018 года найдено 426 фальшивых дензнаков. Это на 23% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает tut.by со ссылкой Нацбанк Беларуси.

Больше всего фальшивых банкнот приходится на американский доллар — 54,7% от общего количества подделок. На втором месте российский рубль — 27,2%. Евро в общем объеме выявленных ненастоящих денег принадлежит 12,9%, 2,8% — турецкой лире. Реже всего подделывают белорусский рубль, среди поддельных купюр его всего 2,4%.

Самый большой оборот фальшивых денег по традиции в Минске. В столице выявлено 48% от общего объема. В областях нашли от 4 до 13,8% выявляемых подделок.

Поддельные денежные знаки были найдены в 44 населенных пунктах страны.

Новых разновидностей фальшивых долларов в Беларуси за 6 месяцев этого года не появилось, сказали в Нацбанке. Однако было выявлено 6 банкнот по 100 долларов, которые относятся к категории суперподделок.

Среди российских банкнот чаще всего подделывают 5000 рублей, их около 70% среди российских подделок. На долю номиналов 1000 и 500 рублей приходится 29% и 1% соответственно.