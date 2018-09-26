Дональд Трамп назвал в ООН поляков великим народом 26.09.2018, 12:29

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Дональд Трамп

ФОТО: PAP/RADEK PIETRUSZKA

Президент США поставил в пример стремление Польши к суверенитету и независимости.

Глава кабинета президента Польши министр Кшиштоф Щерский выразил удовлетворение, что во время выступления на форуме Генеральной Ассамблеи ООН, президент США Дональд Трамп три раза упомянул Польшу в положительном контексте. По словам министра Щерского, это свидетельствует о растущем значении Польши на международном уровне, сообщает «Радио Польша».

В своем получасовом выступлении президент Трамп, в частности, напомнил, что в прошлом году он посетил Варшаву, похвалил Польшу за стремление к обретению энергетической независимости и диверсификацию источников поставок нефти и газа. Президент США назвал поляков «великим народом», который отстаивает свою свободу и суверенитет. Помимо Польши американский президент в качестве главных союзников США назвал Израиль, Саудовскую Аравию и Индию.

«Если во время глобальной встречи один из мировых лидеров упоминает несколько стран и среди них Польшу, то это очень важный политический сигнал», - сказал министр Кшиштоф Щерский.

Глава кабинета президента Польши также обратил внимание на критику президента Трампа в адрес Германии в связи со строительством газопровода Nord Stream-2. Дональд Трамп заявил, что Германия станет полностью зависима от России в сфере энергетики, если не изменит свой курс. Президент США также обратил внимание, что на саммит ООН в Нью-Йорке не приехали немецкие лидеры.

"Германия в следующем году займет место непостоянного члена Совета Безопасности ООН и все ожидали, что канцлер или президент Германии представит свой план. С немецкой стороны не приехала ни канцлер, ни президент, что было отмечено в кулуарах", - заявил министр Кшиштоф Щерский.

В среду Дональд Трамп снова выступит с речью в ООН. Президент США будет председательствовать на заседании Совета Безопасности, в ходе которого он будет говорить о новой декларации о нераспространении оружия массового уничтожения. В заседании примет участие президент Польши Анджей Дуда.