«Представь, что выходишь не на корт, а на подиум»: как тренеры работали с Соболенко 26.09.2018, 12:44

Арина Соболенко

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Белоруску к 20 годам игроком топ-100 рейтинга сделала целая команда.

Прямо сейчас Арина Соболенко – одна из лучших в мировом теннисе. На данный момент она 20-я ракетка мира, но это точно не предел. Белоруска регулярно обыгрывает топов. С июня она оставила не у дел семь теннисисток из топ-10. Мало кто сомневается, что вскоре она попадет туда сама, пишет tribuna.com.

Эксперты отмечают мощь Соболенко. Ей всего 20, но она не боится атаковать в поединках с самыми мощными соперницами. Физподготовкой спортсменки с 15 лет занимался Вадим Сашурин – бывший биатлонист, который подтягивает форму многих топов.

– У меня свое видение и достаточно жесткая работа – не люблю слюнтяев, – говорил Сашурин. – В итоге из 20 человек со мной осталась работать Соболенко и еще пара человек – в частном порядке. За все время Арина ни разу не сачканула, не пропустила ни одной тренировки. В работе с Соболенко использовали различные упражнения. Были и коньки, и ролики, и лыжи. Повторюсь, чем разнообразнее подготовка спортсмена, тем больше шансов на то, что он выйдет на более высокий уровень.

– Сашурин помогал, несмотря ни на что. Всегда подстраивался под мой график. Общение с Вадимом полезно не только в разрезе подготовки тела к нагрузкам и избежания травм, но и для выработки чемпионской психологии. Слушаешь его, видишь свои успехи и растешь морально, в голове становишься чемпионом, – оценивала работу со специалистом сама Соболенко.

В тот же период Соболенко уже работала с Эдуардом Дубровым. Соболенка была очень эмоциональным подростком – и временами это мешало ей побеждать. В 2015 году Дубров возил сборную белорусских юниорок на Кубок Европы. Перед одним из решающих матчей тренер попросил Соболенко не показывать эмоции, а сыграть молча.

– Когда я возил нашу женскую команду в составе Арины, Веры и Ирины Шиманович на Кубок Европы, где мы в финале уступили россиянкам, попросил Арину провести матч молча. Она выиграла, я спросил: «Ну и что ты почувствовала?» - «Знаете, поняла, что у меня есть время подумать». - «Правильно. Когда ты кричишь, то просто выпускаешь воздух, а, выдержав паузу, можешь проанализировать розыгрыш и продумать дальнейший план», – рассказывал Дубров.

В августе 2016 года личным тренером рвавшейся в WTA-тур Соболенко стал Халил Ибрагимов. Подход этого специалиста отличался от того, что был у Дуброва. Он пытался не тушить энергию Арины, а направить ее в нужное русло.

– Столь яркого эмоционального игрока, как Арина, заставить молчать весь матч? Мне кажется, после такого она может затухнуть, – говорил Ибрагимов. – Проще всего гнать под одну гребенку и говорить: «Играй молча. Никаких эмоций!» Но такое решение - не панацея. Хорошо, если ты себя ведешь, как Роджер Федерер. Но мы все знаем, что в начале карьеры он ругался с судьями и ломал ракетки. Когда он выигрывает турниры, он плачет. Говорят, что плачет и после проигранных матчей, но это происходит уже в раздевалке. Да, останавливать Арину надо. Иногда в силу возраста она перегибает палку. С ней нужно разговаривать. Говорить, говорить, говорить. Стараться сдерживать эмоции, но так, чтобы не потерять огонек, – объяснял специалист.

– Сашурин в итоге сделал из меня «машину для убийства», а потом появился Халил и «подлил топлива». Он жесткий, строгий, требовательный. Если сделала что-то не так, то подойдет и, поверьте, сюсюкаться не станет, – говорила Арина.

Вместе с Ибрагимовым на карьеру Соболенко сильно влиял Дубров. На тот момент капитан женской сборной Беларуси ездил с теннисисткой на некоторые турниры. И, конечно, вел ее к успеху в Кубке Федерации. В сезоне-2017 белоруски дошли до финала, в котором лишь в решающем матче уступили США.

В Минске у журналистов была возможность по горячим следам расспросить Дуброва и Соболенко о том, как теннисистка справляется с эмоциями. Перед решающим сетом со Слоун Стивенс, который белоруска выиграла, Соболенко на пару минут ушла в раздевалку.

– Чья это была инициатива? Капитан дал указание или сами решили?

– Сама решила. А потом еще увидела от капитана «Иди отсюда!» В добром смысле, не со злости.

– Действительно, я сказал: «Тебе надо уйти!» – подтвердил Дубров.

– Мне нужно было отключиться от происходящего, – продолжила спортсменка, – потому что второй сет был провальным. Нужно было уйти с корта и перенастроиться. Мне хватило нескольких минут, чтобы переключиться. Система сбилась, нужно было ее перенастроить.

– Два пальца в розетку – и перезарядилась, – пошутил Дубров.

Перед противостоянием с Голландией Дубров настраивал теннисистку так.

– Честно говорю: никаких задач не ставил вроде «кровь из носу нужно победить». К примеру, когда Соболенко выходила на матч с Крайчек, сказал: «Арина! Прошу, ни о чем не думай. Представь, что выходишь не на корт, а на подиум. Танцуй ламбаду! Получи удовольствие сама и дай его получить зрителям». Она сразу заулыбалась: «Ну я пошла…» Раскрепостилась и здорово сыграла! – делился секретами капитан.

В общем, белоруску к 20 годам игроком топ-100 рейтинга сделала целая команда – Ибрагимов, Сашурин, Дубров.

В начале 2018 года перед Ариной стояли новые задачи. Соболенко завершила сотрудничество с Ибрагимовым – новым тренером белоруски стал россиянин Дмитрий Турсунов.

Не секрет, что Арина грешила огромным количеством невынужденных ошибок. Да и грешит (хоть и меньше) до сих пор. Так что белоруску тренеру иногда приходится жестко одергивать от неправильных действий.

В текущем сезоне Арину намного чаще показывают по телевизору: вырос статус турниров, в которых она участвует. Поэтому разговоры Соболенко и Турсунова между сетами стали достоянием общественности. В августе белоруска в матче с Дарьей Гавриловой при счете 2:5 взяла помощь тренера. Состоялся такой диалог.

Турсунов: Поиграй от себя, свободно. Надо сломать ракетку – сломай. Не думай о счете.

Соболенко: Да мне на**ать на счет. Я не понимаю, какого х*ра я не могу в корт попасть!

После разговора с тренером Соболенко выиграла три гейма подряд и сравняла счет во втором сете (5:5) – вот такие чудеса.

Бывают сцены и жестче. «Хочешь, ударь меня! Я знаю, тебе сейчас херово» – как вам такая мотивация?

На этой неделе случилась очень похожая история. Арина выиграла первую партию у украинки Элины Свитолиной, но уступила во второй перед третьим сетом Турсунов вышел на корт пообщаться с Соболенко. Выражения для мотивации были жесткими: «Закрой рот и начни играть в теннис!», «Что ты вытворяешь?», «На одни и те же грабли наступаешь!».

Сработало: решающую партию Арина выиграла со счетом 6:1.

Обуздать Соболенко непросто, но Турсунов пока справляется.