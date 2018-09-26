Ограбили и забыли 3 Telegram-канал «СерпомПо»

26.09.2018, 12:57

2,700

Не в первый раз такое.

Пенсионная реформа принята Думой на этой неделе. На следующей — СовФедом и подписана президентом. Ее явно форсируют, чтобы исключить из информационной повестки дня.

Все протесты, соцопросы, падение рейтингов — все проигнорировано. Теперь курс только на то, чтобы забыть ее как можно скорее.

Ограбили — забыли.

Не в первый раз такое.

— Сначала отняли у старших поколений накопительную пенсию (ее позволительно иметь теперь только людям моложе 1967 г.р.). Никто ничего не заметил и не понял. Проехали — забыли.

— Потом заморозили накопительную пенсию у всех. Недавно министр труда РФ Топилин признал: «Заморозка — это такой выдуманный термин, потому что эти деньги не отвлекаются в накопительную, не компенсируются из бюджета». У людей отняли 2 трлн руб. Их больше не отдадут в виде добавки к пенсии. И топилинское рассуждение — что бюджет сэкономил, а люди ничего не потеряли — выглядит верхом цинизма. Эти 2 трлн руб. должны были увеличить людям пенсию за счет накопительной части. Теперь не увеличит. Отняли. Проехали — забыли.

— Потом, неизвестно из-за чего заморозили индексацию пенсий работающим пенсионерам. Сразу 5 млн пенсионеров (каждый третий работающий пенсионер!) перешли с легальной работы в теневой сектор, стали работать без оформления. Не было протестов, но было наказание минфина рублем. Минфин утерся и сделал вид, что не понес потерь. Хотя потеряли отчисления в Пенсионный и др.фонды, потеряли налоги. Ладно, проехали — забыли.

— Потом совершенно возмутительная замена индексации разовой компенсацией. Эта компенсация не включается в последующем в базу индексации, а значит это было ограбление на все будущие года, в каждый из этих годов — и всего населения страны, в том числе тех, кому еще далеко до пенсии. Население не поняло. Подумало, что это относится только к пенсионерам. Проехали — забыли.

— Теперь повышение пенсионного возраста. Власть хочет, чтобы мы поскорее его проехали и забыли.

— Ведь впереди еще отмена существующей накопительной пенсии, окончательное оформление изъятия в бюджет у людей тех самых 2 трлн руб. пенсионных накоплений и введение новой накопительной системы — она уже готова и называется «Индивидуальный пенсионный капитал» — ИПК.

Можете не сомневаться, что это будет проводиться также с помощью фактического обмана доверия граждан. Им заморочат голову разговорами о собственности на ИПК и еще много о чем. И постараются провести все решения форсированно, чтобы никто не успел ничего понять и тем более сделать. Новая волна протестов (отняли накопительную пенсию, за которую все платили!) власти не нужна.

Сколько триллионов отняли у нас с вами в будущем — тех, которые государство нам должно было выплатить, когда мы выйдем на пенсию, — и подсчитать страшно. Причем отняли обманом, грубо, глупо, топорно, даже себе во вред, попросту потеряв эти деньги.

Это — непрекращающийся, постоянный пенсионный дефолт. Власти отнимают деньги не только у пенсионеров или людей предпенсионного возраста. У всех. Они фактически грабят нас не в настоящем, а в будущем. Отнимают его.

Когда остановится этот пенсионный грабеж?

До тех пор пока граждане страны будут голосовать за такую власть, которая не выражает их интересы, — никогда.

Telegram-канал «СерпомПо»