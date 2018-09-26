Эрдоган: Мирное урегулирование в Сирии возможно только без Асада 1 26.09.2018, 13:14

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Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: REUTERS/Umit Bektas

Президент Турции настаивает на отстранении от власти союзника РФ.

Радикальные группировки начали покидать сирийскую провинцию Идлиб, но мирное урегулирование в стране невозможно, пока у власти остается Башар Асада. Об этом в интервью агентству Reuters заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

В Идлибе проживают более трех миллионов человек, треть из них – дети. Накануне, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН, Эрдоган заявил, что благодаря российско-турецким договоренностям удалось предотвратить наступление на провинцию.

Атаку готовили поддерживаемые Россией войска сирийского президента Башара Асада. Президент Турции опасался очередного наплыва беженцев в свою страну, а международное сообщество заявляло об угрозе применения химического оружия в регионе.