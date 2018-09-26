Белоруска в Париже: Мои клиенты тратят на покупки миллионы евро – но после моих советов 4 26.09.2018, 13:21

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Как минчанка стала работать персональным шоппером в престижном универмаге.

Минчанка Светлана Акулич уехала из Беларуси 18 лет назад, жила в США, Германии, Италии. Белоруска рассказала «Комсомолке», сколько тратят ее клиенты на одежду люксовых брендов и как создать образ от кутюр человеку со средним достатком, пишет kp.by.

«Хотела понять секрет Prada»

Лана выросла в советское время в простой белорусской семье. После школы поступила в университет на факультет международных экономических отношений, изучала английский и немецкий языки, а в конце 90-х поехала по студенческой программе работать в США.

- Мы, студенты, жили на 30 долларов в месяц, а мне пришлось одолжить $2000, чтобы уехать, - вспоминает Лана. - Чтобы отдать долг и заработать еще, я трудилась в Америке с 8 утра до 12 ночи пять месяцев без выходных. Но этот опыт помог мне поверить в себя и задать темп всей моей жизни.

После учебы - девушка закончила вуз с красным дипломом - она год жила в Германии. А потом вернулась в Минск и устроилась работать менеджером по импорту стройматериалов.

- Я ненавидела все эти трубы и полимеры, - смеется Лана. - Мечтала о креативной профессии, хотела продолжить учиться. Поэтому решила рискнуть - поехала в Милан учить итальянский. Уже в Милане вспомнила, как в детстве мечтала о моде, затирала до дыр журналы OTTO, BURDA, бредила Парижем… Мне очень хотелось изучать бренд-менеджмент в люксе, но денег на учебу не было. Никак не могла понять: почему люди готовы платить тысячи евро за маленькую черную сумочку из нейлона, себестоимость которой гроши, только потому, что на ней написано Prada?

Случайно узнала, что можно выиграть грант ЕС на обучение. Даже не знаю, как, но я прошла, оставив позади сотни конкурентов. Это был курс «Бренд-менеджмент в люксе», как я мечтала. Учиться было сложно - в Милане я жила всего несколько месяцев. Пришлось записывать все на диктофон и прослушивать по 100 раз дома, чтобы понять! Потом на практике у известного итальянского бренда мне посоветовали попытаться попасть на должность методиста группы в Европейском институте дизайна на курсе «Маркетинг и коммуникации в моде». За работу не платили, но можно было посещать занятия. Я решила попробовать - ведь учеба стоила 17 000 евро! Меня взяли, правда, пришлось буквально разрываться между учебой, работой и подработками.

С таким багажом знаний работа нашлась сразу - три года девушка работала в компании, представляющей итальянские марки на рынке Восточной Европы.

- Однажды знакомые по соцсетям предложили работу в Париже - нужен был менеджер по экспорту в итальянской компании по производству женской одежды, причем французский не требовался. Тогда я подумала, что это знак судьбы, чтобы перейти на новый этап в жизни в Париже. Но, к сожалению, спустя полгода, в 2009 году, когда был кризис в Европе, эта компания обанкротилась. Месяцами не могла найти работу. Было очень тяжело: учила французский язык, денег едва хватало, чтобы выжить. Отправила около 900 резюме и уже почти отчаялась, как меня пригласили на собеседование в один из самых известных универмагов Парижа - Printemps Haussmann. Было четыре сложных интервью, но я уверенно рассказывала о своих новаторских идеях на ломаном тогда еще французском. На последнем интервью генеральный директор универмага предложил мне стать персональным шоппером - в те годы они только запускали эту должность.

«Работу с клиентами начинаю, разговаривая по душам»

Задача персонального шоппера - помочь клиентам универмага создать полноценный образ, сэкономить время и не выбрасывать деньги на ветер, делая неодуманные эмоциональные покупки. Услуга для клиентов магазина платная - 250 евро, но если тратишь больше 1500 евро, она входит в стоимость. Шоппер знает о моде и стиле все: марки, представленные в магазине, как люксовые, так и демократичные, качество брендов, а также то, что именно будет подходить конкретному клиенту.

Клиенты Светланы - в основном богатые и успешные люди из стран Западной Европы, Индии, Бразилии, ОАЭ, Азии, России, Украины, США... Среди них есть знаменитые актеры, модели, бизнесмены, артисты, политики. Но приходят и обычные люди, которым нужна помощь в создании рабочего гардероба или образа для особых случаев.

- Во время работы я стараюсь стать моим клиентом: понять его характер, комплексы, требования. Надо быть хорошим психологом - бывает, что мои клиенты не очень уверены в себе: «слишком худой или полный», «перешагнула за 40», «располнела после родов»... Сеанс начинаю с разговора по душам. Это мой стиль работы - мои клиенты разных национальностей и вероисповеданий, и нужно все эти особенности учитывать. Моя задача - сделать так, чтобы человек через имидж нашел гармонию и красоту в себе. Но бывает и так - однажды пришла холеная француженка лет 70 и говорит: «У меня все отлично со вкусом, в свое время была первой, у кого появлялись новинки от Кардена и Ив Сен-Лорана. Интересно, на что вы способны. Подберем одно-два платья, но мне сложно угодить». И она ушла с восемью платьями и написала в книге отзывов, что мне удалось ее удивить!

Лана говорит, что клиенты тратят на одежду, украшения, предметы интерьера от пары тысяч до нескольких миллионов евро в год.

- Это очень ответственная работа, так как часто случаются казусы. Однажды серьги за 18 000 евро отправили не в Гонконг на vip-свадьбу, а в Гваделупу. Клиент - китайская vip-консьерж-служба. Мне сказали: «Если не найдешь решение за два дня, больше ничего через тебя покупать не будем!» А ведь их клиенты каждый год делали покупки с моей помощью на два миллиона евро. Проблему я решила, но попала в больницу из-за сильного стресса.

- Как тебе кажется, правильный образ может изменить судьбу человека?

- Как-то ко мне пришла темнокожая девушка в сопровождении мужчины - спонсора. Она была из не слишком высокого слоя общества - выдавало поведение, манера говорить, одеваться… Она сказала: «Хочу стать леди». Вы бы ее сейчас видели - стала чем-то похожа на Уитни Хьюстон. Она не только выглядит хорошо, но и изменила походку, речь, поведение. И, кстати, осталась с тем мужчиной, у них сложились серьезные отношения.

«Боитесь ошибиться - выбирайте минимализм»

- Какие советы по стилю ты даешь своим клиентам? И что из них может пригодиться нашим читателям?

- Хорошему вкусу нельзя научиться, это как музыкальный слух, но можно следовать нескольким простым правилам. На мой взгляд, чтобы выглядеть стильно и дорого, надо прежде всего быть ухоженным до мелочей. Важно иметь базовые вещи высокого качества: качественную белую рубашку, идеально сшитые джинсы и брюки, пару джемперов из хорошего трикотажа. Для женщин - брендовую сумку, бежевые туфли-лодочки, подходящие ко всему, элегантное однотонное хорошо скроенное платье. Для мужчин - хорошо сидящий костюм, качественную кожаная обувь и дорогие часы.

Еще один совет: боитесь ошибиться - выбирайте минимализм. Пусть образ будет выдержан в одном цвете и добавьте к нему контрастную деталь: туфли, колье, серьги, кольца.

Мой личный стиль - индивидуальность и креатив. Меня вдохновляет дизайнер и икона стиля Айрис Апфель, эпоха ретро, наблюдения в путешествиях по миру. Мои обеспеченные и избалованные новинками клиентки всегда интересуются, где я купила такое платье, колье из семечек апельсина или серьги в форме ножниц. На самом деле - во Вьетнаме, Сербии или Бразилии!

- А от какой вещи лучше избавиться?

- Кроссовки Balenciaga. Это самое уродливое, что есть в мире моды. Пусть они даже супермодные и стоят 700 евро за пару. Просто жду не дождусь, когда они выйдут из моды, чтобы их просто не видеть. А вижу я их каждый день!

- Коко Шанель говорила, что если вы не заметили, как одета женщина, значит, она одета идеально. Вы согласны?

- Это было сказано в начале ХХ века, в эпоху Мулен Руж в Париже. В моде были перья, корсеты, чулки. Выглядело это вульгарно, но новаторски. Что я могу сказать в XXI веке? Думаю, это не совсем актуально в наши дни. Потому что люди, которые сейчас незаметны, они теряются в толпе. Даже жертвы моды. Я бы сказала, что у них нет характера. А сейчас эпоха не моды, а стиля. В мире столько разнообразия, есть возможность выбирать. Поэтому советую найти свою изюминку.

В будущем девушка хотела бы создавать образы для героев кино и ТВ, сотрудничать с программами о моде - опыт у нее есть: в 2012 году Лана снималась в программе о путешествиях «Орел и Решка», где подбирала гардероб для ведущего Андрея Беднякова.

Лана признается, что доходы позволяют ей быть финансово независимой, но шиковать не получается:

- Париж - дорогой город, а я живу одна. Только аренда квартиры 40 кв. м с мебелью в центре стоит 1600 евро. Да, в моем гардеробе немного люксовых брендов, но достаточно, чтобы я могла сочетать их с более демократичными вещами и аксессуарами, которые привожу из путешествий. Это моя вторая после работы страсть, я уже побывала в 65 странах. И если стоит выбор: сходить на ужин в ресторан или отложить на приключения, я, скорее, выберу второе!