Сигал захотел стать губернатором Приморья 14 26.09.2018, 13:49

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Владимир Путин и Стивен Сигал

Фото: AP

Актер заявил, что его предки происходят из этой части РФ.

Голливудский актер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, заявил, что хотел бы стать губернатором Приморского края. Об этом он рассказал на встрече со зрителями во Владивостоке на международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», сообщает «Интерфакс».

«Я приехал специально на кинофестиваль. Кроме того, по отцовской линии мои предки отсюда. Я хочу изучать Приморский край, видеть больше. И стать вашим губернатором», — цитирует слова актера «Интерфакс». Заявление Сигала вызвало овации зала, отмечает агентство.

16 сентября в Приморье состоялся второй тур губернаторских выборов, в котором участвовали единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко. После обработки 95% бюллетеней сообщалось, что кандидат от КПРФ опережает действующего главу региона, однако затем избирком объявил, что победу одержал Тарасенко.

20 сентября краевой избирком по рекомендации ЦИК РФ отменил итоги второго тура выборов губернатора Приморья из-за массовых нарушений и фальсификаций. Новые выборы должны состояться через три месяца.