Как янычары служили князьям Радзивиллам 26.09.2018, 13:57

В войсках ВКЛ янычарских хоругвей было три.

Боевые столкновения на южных рубежах Речи Посполитой с татарами и османами оставили след в военной организации польско-литвинского войска. В 1670-х годах турки наведались под Каменец, под Львов. Бои за Подолию стоили жизни тысячам храбрых шляхтичей, сложивших свои головы под ятаганами султанских янычаров, сообщает litvin.pl.

К 18 веку собственные янычары появились и в Польше, в замках магнатов Великого княжества Литовского. Традиция шла от времен Стефана Батория, который завел при своем войске отряды наемной венгерской пехоты. Такую пехоты Стефан Баторий считал необходимым иметь при себе, поскольку был еще и князем Трансильвании. Венгры привлекали внимание пестротой и пышностью своих костюмов на восточный лад.

Конечно, польско-литвинские янычары не вели образ жизни, который полагался настоящим янычарам из Стамбула. Турецкие янычары набирались сначала из славянской молодежи, которую с малых лет воспитывали в покорности исламу и в военных упражнениях. Турецкие янычары не могли жениться.

Они обязаны были посвящать свою жизнь служению исламу и своему повелителю султану. Символом единения янычар в Турции считался казан, из которого питалась вся янычарская рота (орта). В Стамбуле нередко можно было услышать разные сомнительные сплетни про янычар и их подозрительные связи с орденом дервишей-мистиков. Османская аристократия иногда заискивала перед всесильными солдатами султана, которые могли неожиданно взбунтоваться и смести с престола самого падишаха.

Султанские янычары вооружались луком со стрелами, ятаганом, саблями, кинжалами. С 17 века комплект их оружия дополнился ружьем и пистолетами, которые они носили за широким поясом.

С 1717 года в коронных войсках в ходе военной реформы были введены 2 янычарские роты, которые ранее считались венгерскими. Этой бывшей венгерской пехотой командовал польный гетман коронный.

В войсках ВКЛ таких янычарских рот (хоругвей) насчитывалось три. В их состав брали только добровольцев, которые обязывались служить за определенное жалованье. Литовский великий гетман всегда охранялся одной такой янычарской ротой. Янычары в составе армии ВКЛ продержались до 1775 года. Фактически это был почетный караул, который выполнял представительские функции.

Про янычар на польско-литовской службе ходила не совсем хорошая молва. Они представлялись в народном сознании буйными мародерами и любителями пображничать за чужой счет в какой-нибудь корчме на окраине города.

Форму для литвинских янычар строили по образцу настоящих османских янычарских одежд. Главное отличие – высокие шапки с медными бляхами, с обеих сторон имелись две палочки, чтобы поддерживать верх этого головного убора. Шлык шапки свисал до пояса и защищал от сабельного удара шею и плечи. Кафтаны-жупаны шили по цвету шапок. Керея (верхняя одежда, плащ) имел короткие рукава до локтя, цвет красный. Носили янычары и белые суконные кафтаны с блинными рукавами, шаровары (алые), черные сапоги толстой кожи. Пояса украшались медными бляхами. Сабли турецкого типа с золочением, патронная сума и карабин на черных портупеях.

Униформа янычарских офицеров обшивалась золотым галуном, а медные бляхи на шапках у них золотились. На офицерские шапки наматывали белые шелковые или полотняные шарфы в виды чалмы.

Литвинские янычары переняли у османов не только одежду, но и музыкальные инструменты. Главным украшением янычарского оркестра были громадные барабаны, вдвое больше обычных европейских. Барабанщики били в барабан на парадах и разводах по очереди. Среди других инструментов – флейты, сурмы, тулумбасы (вид литавр), тарелки из меди и колокольчики.

В середине 18 века янычарскую музыку могли слушать жители Гродно. Гобоисты и барабанщики, судя по мемуарам путешественников, устраивали ужасный грохот и шум возле королевских дворцов на горе над Неманом. Очень любили такие концерты литвинские магнаты князья Радзивиллы, которые держали при себе капеллы янычарских музыкантов-гобоистов.

Магнат Иероним Флориан Радзивилл в гарнизоне его города Бяла (Бяла-Падлясная в Брестском уезде) в в 1749 г. имел собственный янычарский отряд. По штату в нем числились 1 офицер, 4 унтер-офицера, 24 гобоиста (сурмачи), 22 простых янычара (гемайны). В гарнизоне своего города Слуцка Иероним Флориан Радзивилл в 1751 г. содержал также янычарскую хоругвь, насчитывавшую 136 человек во главе с 1 хорунжим и 2 сержантами. Позднее это подразделение получило статус лейб-гвардейского отряда, который нес охрану самого князя.

Воспитывал князь Флориан Радзивилл своих бойцов в строгости. Главным методом убеждения были шпицрутены, как в прусской армии. Даже команды отдавались офицерами на немецком языке. С 1760 года слуцкие янычары стали базироваться в Несвижском замке у Михаила Казимира Радзивилла Рыбоньки.

Янычары приняли участие в походах Барской конфедерации в 1768 году, поскольку их командир Кароль Станислав Радзивилл (Пане Коханку) вздумал бунтовать против короля Польши.

Боевых столкновений с регулярными войсками императрицы Екатерины Великой частная армия Радзивиллов не выдержала. После неудачных боев барских конфедератов янычары были расформированы. Больше про янычар на литвинской службе сведений в истории не сохранилось.