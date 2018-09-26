Ватикан: Мы уважаем решение Украины об автокефалии
- 26.09.2018, 14:00
Святой престол поддержал Киев в стремлении к создании поместной церкви.
Ватикан уважает решение Украины о создании Единой поместной церкви, заявил секретарь по межгосударственным отношениям Святого престола Пол Ричард Галлахер, сообщает "Новое время".
Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает пресс-служба МИД.
Климкин отметил, что Томос как первый шаг в новую церковь станет "актом глубокой исторической справедливости и предвестником мира, единства и гармонии, укрепления конституционного принципа свободы вероисповедания и защиты прав и свобод украинского народа".
Поддержка Святого престола и четкая позиция относительно предоставления Томоса является важным шагом для усиления межрелигиозного диалога, отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Святой престол, или Апостольский Престол - официальное собирательное название Папы Римского и Римской курии.