Ватикан: Мы уважаем решение Украины об автокефалии 26.09.2018, 14:00

Святой престол поддержал Киев в стремлении к создании поместной церкви.

Ватикан уважает решение Украины о создании Единой поместной церкви, заявил секретарь по межгосударственным отношениям Святого престола Пол Ричард Галлахер, сообщает "Новое время".

Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает пресс-служба МИД.

Климкин отметил, что Томос как первый шаг в новую церковь станет "актом глубокой исторической справедливости и предвестником мира, единства и гармонии, укрепления конституционного принципа свободы вероисповедания и защиты прав и свобод украинского народа".

Поддержка Святого престола и четкая позиция относительно предоставления Томоса является важным шагом для усиления межрелигиозного диалога, отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Святой престол, или Апостольский Престол - официальное собирательное название Папы Римского и Римской курии.