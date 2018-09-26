Карты и счета россиян подвели под массовую блокировку 7 26.09.2018, 14:07

3,480

Российские банки получили новые полномочия.

С 26 сентября вступает в силу закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств", который расширяет доступные банкам механизмы по заморозке транзакций, признанных подозрительными, пишет finanz.ru.

Согласно закону, кредитные организации будут обязаны закрывать доступ к онлайн-системам, блокировать платежные карты и электронные переводы со счетов клиентов на срок до двух рабочих дней, если у банка возникнет подозрение в том, что операция совершена без согласия владельца счета.

Одновременно банк будет обязан связаться по телефону или электронным каналам связи с клиентом и сообщить ему о подозрительной операции.

Если связаться с клиентом не удалось, счет замораживается на два рабочих дня и в течение этого времени клиент может отменить платеж. По истечению указанного срока счет автоматически разблокируется и деньги уходят по указанным реквизитам.

Хотя закон уже вступил в силу, перечень признаков операций, которые могут быть потенциально мошенническими, все еще находится в стадии разработки.

Как ранее поясняли в ЦБ РФ, в категорию сомнительных подпадают операции по переводу средств со счета юрлица на множество счетов физлиц в других регионах, а также операции с "нестандартным" назначением платежа и не свойственное конкретному клиенту финансовое поведение.

К примеру, это может быть нестандартная покупка с карты пенсионера или снятие крупной суммы наличных. Банки также должны будут внедрить механизмы блокировки таких операций и внести изменения в действующие договоры с клиентами.

При этом банки получают право действовать и по собственному усмотрению. "Учитывая то, что перечень основных признаков совершения перевода денежных средств без согласия плательщика не является универсальным, законопроектом предусматривается право кредитных организаций в зависимости от их деятельности устанавливать дополнительные признаки совершения перевода денежных средств без согласия плательщика", - говорится в пояснительной записке к закону.

В результате блокировки счетов и карт для физлиц станут чаще, заявил РИА Новости финансовый омбудсмен Павел Медведев. "Это очень неопределенный закон, очень сильно зависящий от исполнителя, - объяснил он. - В законе прописано, что банк должен переспросить клиента. Но будет ли он стараться переспрашивать?"

Строго говоря, необходимости в законе вообще нет. В России уже действует закон "О национальной платежной системе", который должен был обеспечить гражданам сохранность их средств в случае, если они достаточно быстро реагируют на несанкционированные списания, напоминает Медведев.

Его смысл в том, что если клиент банка замечает, что у него сняли деньги с карты, и успевает в течение суток сообщить своему банку, то банк должен вернуть клиенту его деньги, а потом пытаться понять, кто виноват.

"Но такого почти никогда не происходит", - сетует омбудсмен.