Человек, у которого болит душа за Беларусь 1 26.09.2018, 14:36

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Нина Богинская

Фото: «Радыё Свабода»

Нина Богинская - активистка, без которой не обходится ни одна акция протеста.

Нина Богинская - одна из тех, кто не боится выйти на улицу с бело-красно-белым флагом и, кстати, делает это постоянно. За что так же постоянно ее и штрафуют. И в счет этих штрафов государство оставляет женщину без половины пенсии, высчитывая ежемесячно по 160 рублей.

Милиция квалифицирует это как несанкционированные пикеты и уже длительное время выписывает пожилой женщине большие штрафы, которые в общей сумме достигли уже фантастических для пенсинерки размеров. Принимает активное участие Нина Богинская и в защите Куропат.

Известная общественная активистка рассказала сайту palitviazni.info о своей жизненной позиции, несокрушимости и бесконечных штрафах.

- На днях меня по поводу защиты Куропат вызвали в Боровляны в милицию, но я не поехала, - говорит Нина Богинская. - Я говорила и говорю сейчас, что эта власть нелегитимна, а значит, я не признаю ее законы. Правда, милиционеры сами приехали к ресторану в Куропатах. Рассказали о том, что, мол, им позвонил какой-то человек и рассказал, что Нина Богинская приходит в Куропаты со свастикой и пропагандирует ее.

Но моя свастика на плакате сочетается с серпом и молотом, в этом весь смысл. Я хотела показать репрессированную Беларусь, этот плакат у меня три раза забирали, когда я ходила с ним по городу. Были даже суды по этому поводу.

В первом случае дали штраф в размере 40 базовых величин, во втором - 50. И тогда я подумала: если нельзя критиковать коммунофашизм в центре Минска, то разверну плакат в Куропатах. И вот по этому поводу милиционеры и приезжали ко мне разбираться.

- И чем закончилось разбирательство по "пропаганде свастики"?

- Естественно, пояснила милиционерам, что все это ложь. Я наоборот выступаю против фашистской и коммунистической политики. Выступаю против коммунофашизма, который царил на нашей земле. Я вообще не понимаю, когда наших активистов штрафуют и отправляют на "сутки" только за то, что они защищают Куропаты - святое место для белорусов.

И я защищала и буду защищать также интересы тех, кого бросают за Куропаты на "сутки". А милиционерам объяснила, что мы защищаем свою нацию, культуру, язык и место, где были убиты наши предки.

- Вы участвуете не только в защите Куропат, но и в других акциях. Сколько штрафов уже получили за последнее время?

- Я занимаюсь только примерными подсчетами, и если они правильные, то в прошлом году мне выписали штрафов примерно на 35 тысяч рублей (около 17.500 долларов). А в этом году в основном штрафуют за защиту Куропат - то до 40 базовых величин выписывают. Поэтому несколько тысяч долларов, по-видимому, уже тоже накопилось.

- Вы не оплачиваете штрафы принципиально?

- Не платила и не собираюсь это делать. Но с октября прошлого года каждый месяц государство забирает у меня 50 процентов пенсии. В результате 160 рублей получаю на руки, столько же идет на погашение штрафов.

Одним словом, штрафы мне выписывают гораздо быстрее, чем я успеваю их компенсировать из своей небольшой пенсии. На моем примере власть пытается запугать других, чтобы те прекратили активную деятельность.

- Чтобы взыскать штрафы, судебные исполнители объявили даже аукцион по продаже вашей дачи. Чем закончилось то дело?

- Дачу в Дамашанах так и не продали, не нашлось желающих покупателей. Состоялось несколько аукционов, никто не пришел, и Смолевичский отдел принудительного наказания вообще отказался выставлять на аукцион эту недвижимость. Дело перенаправили в отдел принудительного наказания Первомайского района Минска.

Пытались продать мой участок и в Пуховичском районе, но там тоже, по-видимому, ничего не получилось. Вроде бы суд по этому поводу был, но я даже не знаю, чем он закончился. На суды я не езжу.

- А вашу минскую квартиру не трогают?

- Она не моя, так как я от нее отказалась. Квартира принадлежит детям, документы давно оформлены должным образом.

- Будете ли продолжать свою борьбу?

- Одно могу сказать: ничего противозаконного я не делаю. Мне хочется просто справедливости. Я - человек, у которого болит душа за Беларусь.