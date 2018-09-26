ВВП китайской провинции Гуандун превысил ВВП России 2 26.09.2018, 14:45

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Фото: Reuters

По уровню этого показателя на душу населения РФ соседствует с Габоном.

На январь 2016 ВВП России составлял $1,178 трлн. 2015 год Гуандун завершил с ВВП в 7,281 трлн юаней или $1,125 трлн. Однако с учетом роста в 7,3% в первом квартале 2016, это уже $1,207 трлн, сообщает сайт «Политхаос».

Для справки, Гуандун — одна из 31 провинции Китая. Там проживает 108 млн человек.

А если взять ВВП на душу населения, то Россию по этому показателю уже обошел Габон. Для тех кто не знает что это и где это, это такая страна в центральной Африке, аккурат на экваторе, соседствующая с Конго и Экваториальной Гвинеей.

В 2015 ВВП на душу населения согласно МВФ:

Габон — $8'580

Россия — $8'447

При этом Еврокомисси улучшила прогноз по росту ВВП в 2017 году – до 0,5% с 0,3%. Основными факторами, влияющими на российскую экономику, по-прежнему останутся геополитическая ситуация, слабый рост цен на нефть, а также монетарная политика Центрального банка России.

Среди возможных рисков, которые оказали влияние на решение ЕК снизить прогноз по экономике РФ, в докладе указывается вероятность того, что санкции против России могут быть пролонгированы в 2017 году, что приведет к «снижению экономической уверенности и к задержке восстановления инвестиций».

В то же время Еврокомиссия улучшила свой прогноз по инфляции в России в 2016 году до 7,5% с 8,5%. Как указывается в документе, инфляция в России демонстрирует снижение. Этот показатель достиг в январе 2016 года рекордного минимума, реагируя на цены на нефть. ЕК также улучила прогноз по инфляции на 2017 год – до 5,4% с 6,2%, «что близко к среднесрочной цели Банка России», отмечается в докладе.